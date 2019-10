Liam Hemsworth, probabile flirt con Maddison Brown

Liam Hemsworth è un attore australiano. E’ nato il 13 gennaio del 1990 da Craig e Leonie Hemsworth ed ha due fratelli maggiori, anch’essi attori, Chris, meglio conosciuto per l’interpretazione del Dio Thor nel Marvel Cinematic Universe, e Luke, che abbiamo visto in Westworld della HBO.

E’ conosciuto al grande pubblico per aver recitato nella saga cinematografica di Hunger Games, trasposizione cinematografica degli omonimi romanzi scritti da Suzanne Collins, interpretando il ruolo di Gale Hawthorne.

Prima di prendere parte al primo film della saga aveva recitato nel film romantico The Last Song, tratto dal romanzo omonimo di Nicholas Sparks, in cui è il co-protagonista di Miley Cyrus. E’ proprio sul set che nasce la scintilla tra i due che inizieranno un altalenante relazione.

I due infatti stanno insieme dal 2009 al 2013, anno in cui prima annunciano il fidanzamento ufficiale e poi la rottura. Ritornano insieme a fine 2015 e si sposano a sorpresa in una cerimonia intima, in cui erano presenti solo le due famiglie. Nell’agosto 2019 annunciano la separazione, confermata da delle foto della cantante in cui si bacia con la blogger statunitense, Kaitlynn Carter.

Mentre Miley Cyrus ha dimostrato di essere andata avanti con la sua vita, iniziando prima una breve storia con la Carter mentre ora frequenta il cantante Cody Simpson, di Liam non si era saputo più nulla, almeno fino ad ora.

L’attore è stato pizzicato per le strade di New York mano nella mano con l’attrice australiana Maddison Brown. La nuova fidanzata di Liam, è un attrice australiana conosciuta per suo ruolo di Kirby Anders nella serie tv della CW “Dynasty“. Dopo le prime foto che li ritraevano per le strade e da pranzo fuori, ne sono uscite altre che ritraevano i novelli fidanzati in effusioni romantiche e passionali per le strade di New York.