Liam Hemsworth ha tradito Miley Cyrus con Jennifer Lawrence? L’attrice rivela la verità

Jennifer Lawrence ha voluto mettere in chiaro una volta per tutte le voci secondo le quali avrebbe avuto una relazione con Liam Hemsworth mentre era impegnato con Miley Cyrus. Da tempo ormai si vociferava che l’attrice avesse avuto una tresca con il co-star della saga di “The Hunger Games”, contribuendo alla fine della sua relazione con la famosa cantante.

Le voci erano confermate, secondo gli amanti del gossip, da diversi “indizi” che la star di “Hanna Montana” aveva disseminato nel suo ultimo album, in particolare nel videoclip del singolo di successo “Flowers“. I rumors online dicevano infatti che la villa dove la Cyrus aveva girato il video, rilasciato nel giorno del compleanno di Liam, fosse stata proprio il luogo nel quale era avvenuto il tradimento.

Inoltre, sempre secondo i rumors del web, il vestito dorato della collezione autunno/inverno 1991 di Saint Laurent che Miley sfoggia nel videoclip era secondo alcuni un chiaro riferimento ad un abito Prabal Gurung indossato dalla Lawrence durante un’anteprima di “The Hunger Games” a Los Angeles il 12 marzo 2012.

In una intervista con Andy Cohen, Jennifer Lawrence ha chiarito di non avere mai avuto una relazione con Liam Hemsworth quando era sposato con Miley Cyrus. Il presentatore le ha fatto la domanda diretta mentre giocavano a “Plead The Fifth” durante una puntata del suo talk show, facendo menzione delle varie voci sul singolo della cantante.

“Non è vero“, ha detto Jenifer. “Sono assolutamente solo voci. Sappiamo tutti che ci siamo baciati solo una volta ed è stato anni dopo che si sono lasciati, quindi ho pensato che fosse una coincidenza “, ha detto l’attrice 32enne commentando il vestito dorato del video. Nel 2015 in una intervista con “Watch What Happens Live”, la Lawrence ammise di avere una volta baciato Liam sul set.

Jennifer e Liam hanno filmato il franchise in quattro film tra il 2012 e il 2015, interpretando sullo schermo rispettivamente Katniss Everdeen e Gale Hawthorne. L’attore e la Cyrus si erano conosciuti sul set del film “The Last Song” nel 2009, annunciando il fidanzamento nel 2012. La loro storia finì nel 2013, ma a gennaio del 2016 tornarono insieme per sposarsi a dicembre del 2018. L’agosto successivo arrivò l’annuncio della separazione, ed il divorzio fu finalizzato a gennaio del 2020.