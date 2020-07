L’ex tronista Giulia Quattrociocche incinta. Ecco la reazione della sua ex scelta

Giulia Quattrociocche si è seduta sul trono classico di “Uomini e Donne” durante la stagione appena trascorsa. L’ex tronista ha animato la prima parte del trono dedicato ai giovani, concludendo il suo percorso con la scelta del corteggiatore preferito: Daniele Schaivon. Tra i due la complicità cresceva puntata dopo puntata, tanto che Giulia lo scelse durante un ballo.

Difatti il momento della scelta non era organizzato, ma la tronista aveva semplicemente ammesso di non poter più nascondere i suoi sentimenti. Da quel momento i due hanno vissuto una storia d’amore che è durata solo pochi mesi e dopo l’annuncio della rottura della Quattrociocche si sono perse le traccie, dato che lei non ama essere social e non lo ha mai nascosto.

Oggi però di Giulia si sa qualcosa e a quanto pare, l’ex tronista sarebbe in dolce attesa. In molti si sono domandati chi fosse il padre, dato che nessuno sapeva che fosse fidanzata e c’è stato addirittura chi ha insinuato che potesse essere proprio Daniele il papà del bambino. L’ex corteggiatore però è uscito allo scoperto e non solo ha smentito di essere il padre, ma ha anche detto la sua a proposito di questa faccenda.

Si è scoperto che la Quattrociocche convive con un ragazzo e che è da lui che aspetta il bambino. Daniele ha addirittura ammesso che alcuni utenti lo hanno contattato per congratularsi, ma il giovane ha deciso di intervenire sui social e fare chiarezza sulla faccenda: “Mi state scrivendo e mi state dicendo che diventerò padre ma non è così! Sono venuto a sapere che Giulia è incinta e convive, e io sono molto contento, era tutto ciò che voleva. Con me non ci è riuscita. Mi spiace per voi, ma un giorno diventerò anche io padre!“.

Insomma Daniele ha smentito una volta per tutte di avere ancora un legame con la Quattrociocche, che si gode la sua gravidanza e il suo nuovo amore e come lo stesso Schiavon ha ammesso, arriverà anche per lui il momento giusto in cui diventerà padre. Al momento Daniele, dopo la fine della relazione con Giulia, appare single.