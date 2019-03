L’ex pornostar Mia Khalifa sottoposta ad intervento al seno dopo il colpo ricevuto

L’ex attrice hard Mia Khalifa è nota negli Stati Uniti e nel resto del pianeta per le collaborazioni con i siti hard Bang Bros e Pornhub. La 25enne nata a in Libano e successivamente naturalizzata statunitense, infatti, ha deciso di abbandonare la filmografia porno per via di alcune minacce ricevute dall’I.S.I.S. dopo la realizzazione di un filmato in cui la stessa recitava con il noto velo sul volto.

Inoltre, sull’ attrice porno troneggia un tatoo con scritte in arabo, molto discusse dai musulmani stessi. La nota attrice, dopo l’abbandono delle scene porno avvenuto nel 2014, ha deciso di aprire un proprio canale di videogames in streaming online, con un notevole successo.

La particolarità della Khalifa è quella di far parlare molto spesso di sé e recentemente è tornata alla ribalta in seguito all’incidente avvenuto su un campo da hockey durante una partita dei playoff di campionato negli Stati Uniti d’America.

Un dischetto da hockey le sarebbe piombato addosso a tutta velocità, colpendola ad un seno e facendo sgonfiare la sua protesi in silicone. La stessa attrice su Instagram afferma però che la stessa protesi, attenuando il colpo ricevuto, le avrebbe salvato la vita impedendo danni ben maggiori.

La stessa ex attrice hard si è sottoposta ad intervento chirurgico estetico per rigenerare di nuovo il seno danneggiato e sarebbe tornato tutto a posto. Seno che le ha permesso di diventare una attrice porno famosa e conosciuta in tutto il mondo.

Di recente l’attrice libanese è tornata sulle scene con un nuovo filmato hot, girato per una nota casa produttrice americana. Insomma Mia Khalifa non riesce in alcun modo a stare lontano dalle scene porno, nonostante il matrimonio con un americano, seguito dal divorzio nel 2016.

Tutti i suoi fan su Instagram hanno commentato con gioia ed enfasi il fatto che Mia abbia rigenerato il seno e lo abbia riportato come prima.