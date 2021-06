L’ex moglie di Maurizio Costanzo: "Maria De Filippi? Dovrei mandarle dei fiori"

Correva l’anno 1989, il 7 giugno il noto giornalista Maurizio Costanzo sposa Marta Flavi. Un matrimonio durato poco più di un anno, tanto che il dicembre dell’anno successivo i due avevano iniziato le pratiche per il divorzio. Il motivo? Costanzo aveva iniziato a intrattenere una relazione con Maria De Filippi, all’epoca molto giovane e per nulla conosciuta nel mondo della televisione.

Una relazione nata per caso e divampata in pochissimo tempo. Si potrebbe dire ampiamente che tra la De Filippi e Costanzo è stato un vero e proprio colpo di fulmine. A pagarne le spese sentimentali, quanto meno inizialmente, è stata la moglie del tempo di Costanzo, la succitata Flavi. Oggi, all’età di 70 la donna ha rivangato il suo passato in una recente intervista concessa al settimanale “Oggi“.

Marta Flavi: “Dovrei mandare dei fiori a Maria”

La Flavi in realtà, durante il corso della sua intervista, lascia intuire che, a prescindere dal tradimento di fatto compiuto da suo marito, non erano poi così perfetti insieme, tanto che ha persino fatto una piccola affermazione che ha un po’ un significato ambiguo, riferendosi a Maria De Filippi: “A volte penso che dovrei mandarle dei fiori” .

In realtà, qualche mese fa fu proprio “Queen Mary” a parlare della sua relazione clandestina dell’epoca: “All’epoca eravamo amanti, siamo stati scoperti ed è stata fatta una scelta, o stiamo insieme o ci separiamo. Quando fummo scoperti, c’erano implicazioni familiari, perché nessuno sapeva nulla, io lavoravo per lui ed avevo paura“.

Oggi la Flavi in qualche modo ha dato ulteriori informazioni e conferme riguardante il tradimento subito: “Lui per me era come un padre, ma con il tempo avevo capito che non poteva funzionare. Davanti al tradimento lo cacciai di casa. Sentivo che c’era un’altra ma non avrei mai pensato a lei“. Alla fine la donna oggi si sente anche di ringraziare Maria, per averle fatto capire che in realtà Maurizio non era l’uomo adatto per lei: “Ringrazio Maria per avermelo portato via”.