L’ex miss Italia Arianna David: "Dopo le mazzate, il mio ex mi ha puntato una pistola alla testa"

Incoronata Miss Italia nel 1993, Arianna David oggi ha 48 anni ed è felicemente sposata. Bazzica spesso gli studi televisivi Mediaset nei panni di opinionista di “Mattino Cinque”, il talk show condotto tutte le mattine dal lunedì al venerdì da Federica Panicucci, ma raramente parla di sé e della sua vita privata. Eppure custodisce alcuni segreti inconfessabili che il pubblico ha appreso solo nel corso dell’ultima puntata di “Domenica Live”.

Ospite nel salotto di Barbara D’Urso, Arianna David ha mostrato alla conduttrice sconvolta delle vecchie foto nelle quali appariva con dei lividi molto visibili sulla faccia. Si tratta dei segni delle botte che le dava il suo ex. L’uomo è arrivato a romperle il mento e un dito, l’ha pedinata e le ha fatto ripetutamente stalking, rovinandole la salute sia fisica che mentale, visto che questi episodi hanno lasciato dei segni indelebili non solo nel corpo, ma anche nella mente. Ancora oggi, infatti, il dolore è vivo e i ricordi fanno sempre malissimo.

L’incubo di Arianna David, picchiata e minacciata di morte

I fatti risalgono al 2012, quando Arianna David ha conosciuto il ragazzo in questione, con cui è uscita un paio di mesi. Tra loro era nata una certa simpatia, ma la donna non sapeva che per lei stava per iniziare un vero e proprio inferno che sarebbe durato ben tre anni, stravolgendo la vita sua e di chi le stava accanto. Come ha raccontato alla D’Urso, infatti, a un certo punto quest’uomo è completamente impazzito e si è rivelato un mostro.

Nulla di lui l’aveva insospettita, nonostante si sia sempre reputata una ragazza sveglia, non certo un’ingenua che crede alle promesse del primo arrivato. E invece, giorno dopo giorno, l’ex Miss Italia si è trovata a sprofondare sempre più nell’incubo. Addirittura ha rivelato che una volta lui le ha sbattuto la testa contro la saracinesca di un negozio, picchiandola alle gambe con una mazza da baseball. Era riuscito a colpirle il ginocchio, facendole provare un dolore inimmaginabile.

“Non lo auguro a nessuno di provare sulla pelle determinate botte come quelle inferte con una mazza da baseball” ha detto Arianna David, provata, a Barbara D’Urso. Un’altra volta, l’uomo l’ha colpita al viso usando il caricatore le cellulare; le ha rotto il mento, ma sarebbe potuta andare molto peggio, se solo avesse preso l’occhio o il naso. E lei il peggio in un certo senso se lo aspettava, visto che lui le diceva sempre che l’avrebbe uccisa con un’arma. A riprova di ciò, una volta le ha puntato una pistola alla tempia. Questo è stato il punto di non ritorno, quando ha capito che non poteva più andare avanti così e che doveva chiedere aiuto, sennò sarebbe morta.