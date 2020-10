L’ex manager di Elisabetta Gregoraci si schiera con Flavio Briatore: "Si è sposata con lui per il successo"

La vecchia storia d’amore tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci sta facendo parlare nuovamente grazie alla quinta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ai due opinionisti Antonella Elia e Pupo.

Il primo a lanciare una dura accusa è stato Flavio Briatore, che in una intervista a “Il Fatto Quotidiano” a invitato la Gregoraci ad essere più autonoma rinunciando all’assegno che le passa ogni mese. La conduttrice di “Battiti Live” però non ha fatto attendere una risposta, rimandando al mittente tutte le accuse.

Le parole dell’ex manager Francesco Chiesa Soprani

Intervistato dal settimanale “Nuovo Tv”, diretto da Riccardo Signoretti, l’ex manager di Elisabetta Gregoraci, Francesco Chiesa Soprani, prende le difese dell’imprenditore piemontese: “Flavio Briatore si è stancato perché Elisabetta ha detto una serie di cavolate. Lo capisco, visto tutto quel che ha fatto per lei e i soldi che le passa ogni mese”.

Per Francesco Chiesa Soprani la sua ex assistita non conoscerebbe la parola “riconoscenza”, ne nei sentimenti ne in ambito lavorativo. Ma successivamente ci va ancora più duro nei confronti di Elisabetta Gregoraci, siccome pensa che lei abbia sbagliato anche solamente a pronunciare il nome di Flavio Briatore nella Casa perché lui è l’uomo che le ha cambiato la vita in positivo.

Sempre secondo l’intervistato non c’era un vero sentimento tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: “Quando lo ha incontrato, Elisabetta Gregoraci aveva un altro obiettivo: voleva sentirsi importante e diventare la moglie di un uomo come lui, che le apriva qualsiasi porta e davanti al quale tutti si inginocchiavano, sia i potenti sia i personaggi dello spettacolo”.

Intanto questa sera va in onda una nuova puntata del “Grande Fratello Vip” e non va escluso che Alfonso Signorini possa far leggere ad Elisabetta Gregoraci le parole dette dal suo vecchio agente.