L’ex gieffina Federica Lepanto è incinta: a svelare la gravidanza la mamma su Instagram

Ricorderemo tutti Federica Lepanto, la bella 27enne salernitana, vincitrice, nel 2015, dell’ultima edizione del Grande Fratello “classico”, quello senza vip, per intenderci. Bene, la Lepanto sarebbe incinta per la prima volta. A svelarne la gravidanza la mamma, la signora Norma Sorrentino, che commenta una foto scattata mentre dà un bacio al pancione della figlia, così:“Il più bel dono! Grazie Cuore”.

In un altro scatto, Federica. che appare raggiante e in splendida forma, e la mamma, si tengono per mano e, in effetti, dal vestito rosso di velluto della ragazza, emergono le sue forme sinuose e la rotondità del pancione.

La vita di Federica Lepanto dopo il Grande Fratello

Contrariamente a molti altri suoi colleghi, Federica, originaria di Agropoli, in provincia di Salerno, dopo la vittoria del Grande Fratello 14, condotto da Alessia Marcuzzi, ovvero l’ultima versione “nip” del popolare reality show di Canale 5, prima delle ultime 2 condotte da Barbara d’Urso, è tornata a condurre la vita di sempre. Si è laureata e lavora come infermiera. In questi mesi di emergenza sanitaria è stata molto impegnata e, la scorsa primavera, ha contratto il Covid, per fortuna senza gravi conseguenze.

Nel 2019 ha partecipato come tentatrice a Temptation Island e si è fatta notare per la sua vicinanza a Massimo Colantoni. Molto discreta nella sua vita privata, tanto da aver taggato il suo compagno solo di recente, durante le festività natalizie appena trascorse, finora ha tenuto nascosta la bellissima notizia della sua maternità.

Ma chi è il fortunato futuro papà? Cristian Picilli, che lavora nel mondo della sanità. Federica non ha ancora ufficializzato la sua gravidanza sul suo account e non si sa nulla nè sul nome, nè sul sesso del nascituro,nè sulla data presunta del parto. Insomma, la ex gieffina, che ormai, per sua stessa ammissione, è fuori dal mondo televisivo, sta attuando con successo il suo piano B: quello di realizzarsi professionalmente e creare una famiglia con l’uomo che ama.