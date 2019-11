L’ex fidanzato gay di Taylor Mega esce allo scoperto: "Passione vera"

Taylor Mega è sempre sulla cresta dell’onda del gossip nonostante la storia d’amore con Giorgia Caldarulo sia già terminata da un paio di settimane. Una relazione che ha fatto discutere il web perché in tanti hanno pensato che creata per business e visibilità. A quanto pare però esiste un altro motivo per cui la bella influencer riesce a far parlare di sé: in passato è stata fidanzata con un ragazzo gay. A svelare questo retroscena è stato il settimanale Novella 2000, che ha pubblicato alcune dichiarazioni del ragazzo in questione.

Alberto De Pisis, ventinovenne ed esperto di comunicazione ha fatto una confessione importante su Taylor Mega: “Sono tendenzialmente gay. Però con Taylor è nato un feeling che poi si è trasformato in passione vera e fisica, senza nessun interesse mediatico”. Poi, il ragazzo ha raccontato ai microfoni di Novella 2000 di essere certo che la bionda influencer sia stata davvero innamorata di lui in passato.

La relazione durò soltanto un mese e mezzo in quanto Taylor è uscita allo scoperto con Sfera Ebbasta. Alberto è rimasto particolarmente scottato da quella notizia e ha dovuto farsene una ragione. Ormai, la sua storia con la bella Taylor è acqua passata e che le ferite si sono rimarginate.

Taylor Mega fa pace con l’ex Erica Piamonte

In questi ultimi giorni, pare che Taylor Mega abbia fatto pace con Erica Piamonte. Stando alle ultime indiscrezioni, la bella fiorentina ha ricevuto delle rose rosse e un bigliettino per il suo compleanno, nel quale è scritto: “Il destino ci ha legato e dal destino non si sfugge”. Insomma, delle parole bellissime che avrebbero riconquistato Erica, la quale avrebbe deciso di dare un’altra possibilità a Taylor.

Dalle ultime foto su Instagram, sembra che le due si siano riviste in occasione di un evento tenutosi al Tabloid Milano, nel quale l’influencer friulana ha aperto i festeggiamenti per il suo compleanno. Erica e Taylor sono pronte a riprovarci e sembrano più stimolate a far funzionare le cose tra loro. I fan sperano che la situazione possa andare nel migliore dei modi. Per ora né Erica e né Taylor hanno rilasciato dichiarazioni in merito, ma sono sufficienti poche immagini per comprendere che tra le due si è riaccesa la fiamma. Per confermare ciò dobbiamo attendere ad eventuali indiscrezioni.