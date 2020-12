L’ex della Gregoraci fa un commento su Dayane Mello e fa infuriare i fan di Elisabetta

Da quando è stato presentato a “Live – Non è la d’Urso” come ex compagno di Elisabetta Gregoraci, con la quale è stato fidanzato per tre anni circa quando lei aveva appena divorziato da Flavio Briatore, il nome di Francesco Bettuzzi è molto conosciuto al pubblico italiano. Complice il fatto che è un bellissimo uomo, il suo profilo Instagram ha letteralmente raddoppiato il numero dei followers nell’arco di poche settimane.

E proprio ai suoi followers sul popolare social network, Bettuzzi ha dato la possibilità di fargli alcune domande cui avrebbe risposto in pubblico, tra le storie di Instagram. Molte domande, inutile dirlo, riguardavano il rapporto con la sua ex famosa, che fino a poco tempo fa era reclusa nella Casa del Grande Fratello Vip 5 nelle vesti di concorrente. E tra le varie risposte date, ce n’è una che non è piaciuta affatto ai fan di Elisabetta.

Francesco Bettuzzi su Dayane Mello: “Bella e tosta”

Una delle domande più interessanti fatte dai followers a Francesco Bettuzzi, che oggi fa l’imprenditore ma che fino a qualche tempo fa era pilota di linea, è stata su cosa pensasse delle dichiarazioni fatte dalla Gregoraci su di lui non appena è uscita dalla Casa di Cinecittà. Rispondendo alla domanda di Alfonso Signorini, la ex moglie di Flavio Briatore ha risposto che quello con Bettuzzi era stato una amore grandissimo.

Una storia che però aveva dovuto interrompere in quanto col tempo era diventato un rapporto malato. E lui ha convenuto con queste parole, affermando che Elisabetta aveva detto “una grande verità”. Poi c’è stato chi gli ha chiesto cosa pensasse di Dayane Mello, la modella italo-brasiliana che al Grande Fratello Vip 5 è stata inizialmente sua amica e poi sua acerrima rivale.

Da uomo, Francesco Bettuzzi ha fatto un apprezzamento sul carattere forte e sull’innegabile bellezza della modella brasiliana, che ha definito “una bella ragazza, anche abbastanza tosta”. Ma la cosa ha dato particolarmente fastidio ai fan di Elisabetta Gregoraci (e probabilmente anche a lei, visto che notoriamente è gelosa e possessiva anche nei confronti dei suoi ex, soprattutto quelli che ha amato molto), i quali gli hanno fatto subito notare come fosse di cattivo gusto esprimersi in toni positivi su una donna che ha molto ferito la sua ex fidanzata.