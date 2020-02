Levante sembra non essere interessata ad un ritorno di fiamma con Diodato

Levante (nome d’arte di Claudia Lagona) e Diodato (nome d’arte di Antonio Diodato) sono due celebri cantanti che hanno partecipato alla settantesima edizione de “Il Festival di Sanremo” condotta dal presentatore televisivo Amadeus. La più importante manifestazione canora italiana si è conclusa proprio con la vittoria di Diodato ed il suo brano “Fai rumore” che è stato così come rappresentante dell’Italia all’Eurovision Song Contest 2020.

Levante e Diodato hanno avuto modo di rivedersi sul celebre palco del Teatro Ariston, in passato hanno infatti avuto una relazione terminata però lo scorso anno. Diodato, stando alle sue ultime dichiarazioni espresse durante la messa in onda del programma televisivo condotto da Mara Venier “Domenica In“, ha rivelato come la canzone che lo ha portato alla vittoria della kermesse sia anche rivolta alla sua ex fidanzata, confessione che ha fatto sicuramente ben sperare i numerosi sostenitori della coppia.

Levante nelle ultime ore ha però pubblicato nel suo profilo Instagram personale un suo scatto accompagnato da una didascalia: “Dopo l’esperienza indimenticabile di Sanremo mi risuona una musica in testa che recita: ‘Mi ricordi che il rancore non è mai servito a niente, e invece è utile a saper distinguere l’amore dal rumore, un cuore da un c*******, milioni di parole. A non rivederci Roma, rinunciamoci, via il tuo nome, via ogni parte di te’”.

La didascalia contiene alcune parole tratte dal suo brano “Rancore”, brano inserito nell’ultimo album pubblicato dalla cantante il 4 ottobre del 2019 dal titolo “Magmemoria”, in cui è inserita anche la canzone “Antonio”, dedicata proprio all’ex fidanzato ma scritta quando ancora stavamo insieme.

Secondo i fan della ragazza queste parole sono rivolte proprio a Diodato e vogliono far escludere in maniera categorica un possibile ritorno di fiamma tra i due giovani, anche perchè, come sostenuto da Lavente lei ha attualmente un nuovo compagno.