Levante, lo sconvolgente annuncio fa venire la pelle d’oca: "È morto.."

Tutti conoscono in Italia la cantante Levante. Lei è una delle artiste più apprezzate del nostro Paese e in questi ultimi anni si è fatta strada nel mondo della musica. Ha collaborato con artisti di tutto rispetto, come ad esempio Max Gazzè, con il quale ha prodotto il brano “Pezzo di me”. La cantante è stata anche autrice di due libri.

Il 19 gennaio del 2017 uscì infatti il suo primo romanzo intitolato “Se non ti vedo non esisti” edito da Rizzoli. Il 13 novembre 2018 è uscito invece il suo secondo libro dal titolo “Questa è l’ultima volta che ti dimentico”. Recentemente la cantante ha raccontato però un momento particolare della sua vita attraverso un post Instagram. I fan sono rimasti senza parole, vediamo che cosa è accaduto..

La perdita del padre

Nella vita tutti attraversiamo momenti più o meno delicati, e anche i vip e le personalità famose come cantanti e artisti vari possono attraversare momenti in cui lo sconforto sembra prendere il sopravvento. Questo è accaduto alla cantante Levante, il cui nome all’anagrafe è Claudia Lagona. Lei infatti ha perso il padre 26 anni fa.

Quando è morto il padre lei aveva soltanto 9 anni. Ricorda ancora con dolore quei momenti: il padre di Levante è deceduto infatti a causa di un tumore, una parola quest’ultima che in famiglia viene pronunciata poco. Il 26 giugno è stato l’anniversario del padre deceduto e lei lo ha voluto ricordare dolcemente con un post su Instagram.

“Ventisei anni fa moriva mio padre. Alle sei del pomeriggio, in una giornata bollente, nella casa di Palagonia“ – così ha ricordato la cantante salutando il padre scomparso. Recentemente Levante, di origini siciliane, è diventata mamma di Alma Futura, la sua bambina nata dalla relazione assieme al compagno Pietro Palumbo. La cantante continua a mietere tantissimi successi.