Letizia Ortiz, il suo seno più florido fa parlare di chirurgia estetica

Dopo qualche settimana di assenza, la Regina consorte di Spagna, Letizia Ortiz, si presenta all’inaugurazione della Fiera internazionale del turismo di Madrid con un particolare che ha attirato l’attenzione dei sudditi più attenti. Questa volta, però, non è il look impeccabile di sempre a focalizzare gli sguardi, ma il suo décolleté: esso, infatti, appare più prosperoso del solito e fa ipotizzare l’ennesimo intervento di chirurgia estetica.

Stando ai gossip, che impazzano quando c’è di mezzo un esponente delle royal family, Letizia Ortiz avrebbe già subito diverse trasformazioni in passato. In molti quindi si sarebbero chiesti se la moglie di Felipe VI non abbia ceduto nuovamente al chirurgo, questa volta per aggiungere volume al suo seno.

All’evento dedicato al turismo, Letizia, si presenta con un abito lungo e semitrasparente, accompagnato dagli immancabili tacchi a spillo. Il taglio dello stesso, insieme alle cuciture che sembrano posizionate ad arte, evidenziano proprio il petto dell’ex giornalista. Nel caso il ritocchino fosse reale, e non solo un’ipotesi che non è stata nè confermata nè smentita dalla Casa di Spagna, si aggiungerebbe agli altri interventi a cui la Regina si è sottoposta nel corso degli anni.

Gli interventi estetici di Letizia Ortiz

La consorte di Felipe VI, Re di Spagna, Letizia Ortiz è un’ex giornalista spagnola che dal punto di vista fisico è molto cambiata nel corso del tempo. La stessa, infatti, non appare solo molto più magra, tanto che i media l’hanno più volte accusata di soffrire di disturbi alimentari, ma sembra anche ricorsa al bisturi per migliorare alcune imperfezioni del suo viso.

Osservando alcune sue fotografie risalenti a una decina di anni fa, infatti, si nota come il suo profilo appaia più regolare: la leggera gobba del naso si presenta più levigata, così come il suo mento che è meno sporgente rispetto al passato. Inoltre, anche lo sguardo, ultimamente sembra cambiato, risultando più tirato.