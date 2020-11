L’esordio letterario di Ambra Angiolini e il dolce messaggio di Francesco Renga

Solitamente dopo la fine di una relazione può capitare che i coniugi covino dell’astio e del rancore l’uno nei confronti dell’altro. Non è raro che ci siano delle ripicche o litigi, anche per i figli. Una situazione del genere non è accaduta fortunatamente ad Ambra Angiolini e Francesco Renga, i quali nonostante il rapporto sia terminato dimostrano di nutrire ancora affetto reciproco. Il gesto di Renga nei confronti della Angiolini ne è la testimonianza.

La relazione tra i due è durata ben 11 anni, da cui sono nati due figli. Un legame indissolubile, anche ora che le loro strade sono separate da un punto di vista sentimentale. Ambra ha debuttato nel mondo della letteratura con un libro molto toccante, dal titolo “InFame“, che racconta la sua storia riguardo i problemi alimentari, in particolare la bulimia.

Un problema che ha affrontato e che ha lasciato degli strascichi profondi in lei, nella sua anima e nella sua persona. Con questo libro, dimostra di mettersi totalmente a nudo, mostrando tutto il suo coraggio nel raccontare una pagina così dolorosa della sua vita privata. Proprio in occasione di questo esordio letterario è giunto il bel messaggio di Francesco Renga che testimonia quanto l’affetto tra i due sia forte e di grande rispetto.

Tra l’altro, Renga è stato ospite della puntata di “Verissimo” andata in onda il 31 ottobre, in cui ha parlato delle nuove vesti che indosserà, ovvero uno dei giudici di “All together now“, che ritorna da mercoledì 4 novembre su canale 5 in prima serata. Sulle stories di Instagram Renga ha condiviso un bellissimo gesto e tenero messaggio nei confronti di Ambra.

Ha mostrato a tutti i suoi followers il libro di Ambra che gli è giunto accompagnato dalle seguenti parole: “Che cosa mi è arrivato? Lo leggiamo Ambra?”, insieme a un dolce bacio rivolto proprio alla sua ex. Oggi i due hanno vite sentimentali diverse: Ambra è impegnata con Massimiliano Allegri, allenatore, mentre Renga con Diana Poloni, che lo aiuterà ad affrontare la perdita del papà.