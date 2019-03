Leone Lucia Ferragni compie 1 anno: auguri al bambino più social!

Leone Lucia Ferragni, il figlio primogenito di Chiara Ferragni e di Fedez, è nato a Los Angeles il 19 marzo 2018. Oggi il bimbo più social della rete compie 1 anno e sui profili Instagram di mamma Chiara Ferragni, papà Fedez, zie, nonni e amici ci sono tantissimi auguri e foto per il piccolino.

Dopo aver condiviso tutto il proseguio della gravidanza, fin dal suo primo giorno, la vita del piccolo Leone, che è stato chiamato dai genitori anche Baby Raviolo, è stata documentata passo dopo passo su Instagram e sugli altri canali social di entrambi i genitori. Inoltre, sono tantissimi anche i profili Instagram a lui dedicati dai tantissimi fan della coppia, che si impegnano a ripostare tutte le foto dei genitori e della famiglia, fono in cui il piccolo Leone viene ritratto sempre sorridente e felice.

E questa condivisione pubblica non è mancata neanche in occasione del primo compleanno del piccolo Leone. Infatti, questa mattina, mamma Chiara ha subito pubblicato su Instagram un post per augurare buon compleanno a suo figlio Leone Lucia Ferragni. Per augurare buon compleanno al suo bambino, la blogger Chiara Ferragni ha scelto di pubblicare una selezione di scatti dell’ultimo anno per raccontare in immagini questo primo importantissimo traguardo del bambino.

Tra le foto pubblicate da Chiara, ce n’è anche una del giorno delle nozze tra lei e Fedez, nozze che sono avvenute a Noto, in Sicilia, il 1 settembre 2018, in cui si vede anche il loro figlioletto. La didascalia recita:” Leo, oggi compi un anno. Sei arrivato nella nostra vita un anno fa e hai reso la nostra realtà migliore di qualunque fantasia. Ti amerò per sempre, grazie per avermi scelta come tua mamma“.

Anche papà Fedez ha dedicato un post di auguri su Instagram al piccolo Leone, pubblicando delle foto che mostrano padre e figlio insieme, alle prese con giochi, sorrisi e anche qualche broncio. Sotto la foto, il rapper ha scritto:” Un anno che sembra volato – scrive – un anno insieme al mio migliore amico, un anno che mi ha cambiato più di una vita intera. Insomma, un anno di noi.“

Insomma, anche in questa occasione, il piccolo Leone Lucia Ferragni si è confermato essere il bambino più social della rete (seppure a sua insaputa!). Non possiamo che augurargli anche noi un felicissimo primo compleanno!