Leonardo Pieraccioni sempre più innamorato della sua Teresa: la storia diventa importante

La simpatia e la travolgente allegria di Leonardo Pieraccioni ha conquistato il pubblico italiano che lo segue con affetto nei suoi vari progetti lavorativi, al cinema e in teatro. L’attore e regista toscano non ha mai voluto parlare più di tanto della sua vita privata e sentimentale, ma la notizia della sua separazione da Laura Torrisi, avvenuta nel 2014, ha fatto il giro del web e non solo.

Dopo questo importante legame grazie al quale è nata la bellissima figlia Martina, Leonardo Pieraccioni non è mai comparso in giornali di gossip al fianco di qualche nuova fiamma. Ma in questi giorni le cose sembrano essere cambiate, infatti sulla rivista “Di Più” sono state pubblicate immagini che lo vedono in atteggiamenti molto complici con una donna.

Scopriamo chi è Teresa Magni, la bella ragazza che ha conquistato il cuore di Leonardo Pieraccioni

La ragazza in questione è Teresa Magni, anche lei originaria della Toscana e di professione parrucchiera. La bella mora 37enne che ha fatto breccia nel cuore del regista e attore toscano, ha sedici anni meno di Pieraccioni ed è mamma di una bimba. Molto amante degli animali – soprattutto dei cani – ha anche una sorella, Benedetta Magni, alla quale è molto legata.

L’amore tra i due è sbocciato la scorsa estate, ma hanno cercato di tenerlo nascosto anche per il bene delle loro bimbe. I tempi ora sembrano essere maturi per uscire allo scoperto e infatti come si può vedere grazie alle foto sulle pagine di “DiPiù” la coppia si scambia effusioni mentre passeggia per le strade di Firenze.

Sempre sul noto settimanale, si possono leggere alcune dichiarazioni rilasciate da fonti che conoscono bene la coppia: “Leonardo è innamoratissimo della sua bella Teresa. E ha finalmente ritrovato il sorriso e la serenità sentimentale che aveva perduto dopo la fine del legame con Laura Torrisi”.