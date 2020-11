Leonardo Pieraccioni, il suo "Open Day" telematico tutto da ridere: "Un bradipo in manette"

Non bastava il periodo già complicato per via delle limitazioni imposte per l’emergenza Covid, oltre ai gravi problemi economici e sanitari si aggiungono anche le difficoltà di affrontare una situazione tutta nuova anche sul lato istruzione, con didattica a distanza e lezioni online. Lo sa bene Leonardo Pieraccioni alle prese con gli “Open Day” telematici per la figlia Martina di 9 anni.

La sua bimba, nata dal matrimonio con Laura Torrisi, il prossimo anno dovrà affrontare il passaggio alla prima media e proprio per questo l’attore e regista toscano è impegnato nel valutare quale struttura scegliere per il nuovo percorso scolastico della figlia. Ma se negli anni passati questa importante decisione veniva presa dopo aver visitato la scuola, oggi le cose sono cambiate e tutto viene impostato attraverso “Open Day” per via telematica.

L’esilarante post di Leonardo Pieraccioni

Per Pieraccioni, come per molti altri genitori poco avvezzi al mondo della tecnologia, questa nuova realtà non è certo facile e ha voluto condividere questo suo disagio che lo accomuna a tanti, pubblicando un post sul suo profilo Instagram. Con la sua solita simpatica ironia da toscanaccio doc, anche questa volta è riuscito a strappare una risata: “Care scuole che fate gli Open Day telematici per scegliere la scuola media, sappiate che c’è gente che la figliola l’ha fatta tardi ed ora a 55 anni ha la stessa dimestichezza on line di un bradipo in manette” ha così esordito ammettendo i propri limiti.

“La fate facile a scrivere ci vediamo su Meet! Ma icchellè Meet? Dammi un link diretto, dammi una frecciona con su scritto “Pigia qui fava lessa”. Io ci sono andato su Meet, ho pigiato tutto icche c’era da pigiare e sono stato on line per 45 minuti con “Gruppo Caldaisti di Poggio Bustone!”. Tra l’altro mi sono piaciuti tantissimo e la mi’ figliola la iscrivo li”, problema risolto a quanto pare. In poco tempo il post ha raccolto tantissimi consensi dei followers che hanno apprezzato un po’ di leggerezza nell’affrontare un problema comune a molti.

Pieraccioni sta aspettando il momento di poter riprendere i suoi impegni e tornare sul set, nel frattempo si dedica anima e corpo alla sua Martina. Dopo aver archiviato definitivamente la storia con la ex moglie Laura Torrisi, dalla quale si è separato nel 2014, l’attore ha al suo fianco una nuova compagna Teresa Magni di 16 anni più giovane.