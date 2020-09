Leonardo Pieraccioni dedica un dolce messaggio alla figlia Martina: "Io e te come una coppietta"

Leonardo Pieraccioni, reduce dal successo dello spettacolo teatrale, insieme agli amici di sempre, ovvero Carlo Conti e Giorgio Panariello, in attesa di tornare sul set con le riprese del nuovo film dal titolo “Se son rose” interrotto a causa del Covid-19, si gode la sua vita da papà. Sul suo profilo Instagram ha dedicato un bellissimo e dolcissimo post alla figlia Martina avuta dall’ex moglie Laura Torrisi.

Una pellicola le cui riprese, se tutto prosegue bene, dovrebbero ricominciare nel 2021. La figlia Martina di 9 anni è il frutto dell’amore terminato, con la separazione avvenuta nel 2014, da Laura Torrisi. Oggi entrambi vivono vite diverse, ma non hanno mai fatto mancare il loro amore alla figlia Martina che ricoprono di attenzioni e affetto.

Con sua figlia Martina, Leonardo Pieraccioni dimostra, come ogni padre, di avere un legame forte. Proprio per suggellare l’amore nei confronti della figlia, ha deciso di pubblicare sul suo profilo Instagram una foto che li ritrae insieme accompagnata da questa dedica: “A volte sembriamo una coppietta: decidiamo insieme se rimanere in casa o andare a mangiare una pizza, scegliamo io e lei il film da vedere oppure chiedo sempre a lei se mi sono vestito bene. A volte con questi figli siamo troppo indulgenti, probabilmente per farci perdonare il nostro amore finito, o forse solo per rassicurarli che con loro non finirà mai”.

Per quanto riguarda la vita privata, Leonardo Pieraccioni sta frequentando Teresa Magni, una giovane ragazza classe 1981 con la quale sta vivendo un rapporto sereno e tranquillo. Una relazione di cui lo stesso attore non ha mai detto nulla o pubblicato foto sui social, proprio per proteggerla, anche se sono stati paparazzati insieme diverse volte.

Laura Torrisi, dopo la storia con Pieraccioni, ha avuto una lunga relazione con Luca Betti e anche un flirt con il cantante romano Aiello. Al momento è single, come ha dichiarato lei stessa in una intervista.