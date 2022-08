Leonardo DiCaprio torna single: nessuna delle sue ragazze supera i 25 anni di età

Ascolta questo articolo

Leonardo DiCaprio è tornato single, come confermato da diverse fonti ai media americani. L’attore 47enne si sarebbe quindi lasciato con la modella Camila Morrone, che frequentava da circa 4 anni, e con la quale nel corso della pandemia aveva adottato due cani.

Leonardo e Camila stavano insieme da gennaio del 2018, quando furono fotografati insieme ad Aspen nel Colorado, ed hanno fatto il loro debutto ufficiale come coppia sedendo in prima fila alla cerimonia degli Oscar del 2020. Non è chiaro quando sia finita la relazione tra i due, ma l’ultima volta che la coppia è stata fotografata insieme risale allo scorso 4 luglio. Ad agosto Camila è stata fotografata in vacanza con la madre a St. Tropez, mentre Leonardo è stato ultimamente avvistato fuori a cena a Los Angeles.

La fine della relazione conferma un trend nella vita sentimentale di DiCaprio: nessuna delle sue compagne ha mai avuto più di 25 anni di età, ed in molti facevano già il conto alla rovescia per la fine della relazione dopo che Camila ha festeggiato il compleanno lo scorso giugno. Il trend, che ha fatto molto parlare dell’attore negli ultimi anni, dimostra che solo quattro delle ragazze con le quali l’attore è uscito sono arrivate a stare ancora con lui al loro 25esimo compleanno: Camila, Bar Rafaeli, Kelly Rohrbach e Nina Agdal.

Tutte le altre compagne del premio Oscar, quasi tutte modelle giovanissime, sono state lasciate ancora prima di compiere 25 anni. L’attore 47enne sembra quindi sempre più intenzionato ad uscire solo con giovani ragazze che hanno più della metà dei suoi anni, lasciandole prima che arrivino a compiere 26 anni. Tra le famose ex fiamme di DiCaprio troviamo anche la supermodel Gisele Bündchen e l’attrice Blake Lively.

Camila sarà prossimamente tra i protagonisti della serie su Prime Video “Daisy Jones & The Six“, adattamento del bestseller omonimo di Taylor Jenkins Reid. Leonardo invece si riunirà con il regista Martin Scorsese per il film “Killers of the Flower Moon“, basato sul libro di David Grann.