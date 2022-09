Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid, la nuova coppia hot di Hollywood?

Ascolta questo articolo

A pochi giorni dalla conferma della fine della relazione con Camila Morrone, Leonardo DiCaprio avrebbe già inquadrato il mirino sulla sua nuova potenziale fiamma. Ad attirare le attenzioni dell’attore premio Oscar è la modella 27enne Gigi Hadid, che da diversi anni è una delle top model più popolari al mondo.

Fonti vicine all’attore 47enne hanno svelato in esclusiva alla rivista People che Leonardo e Gigi sono usciti diverse volte nell’ultimo periodo a New York. “Si stanno conoscendo“, racconta una fonte, aggiungendo che al momento i due “non si stanno ancora frequentando“, mentre un’altra persona afferma che “Leo è decisamente interessato a inseguire Gigi“. Una terza fonte ha aggiunto che “Sono stati visti fuori in gruppo con altre persone. Sono passate solo poche settimane dalla rottura (di Leonardo con Camila, ndr). Da allora, escono insieme con amici e parenti“.

Se Leonardo iniziasse a frequentare la modella, si tratterebbe della donna più vecchia da lui mai frequentata. Nessuna delle numerose ex dell’attore ha infatti mai avuto più di 25 anni, ed in ogni sua passata relazione il 47enne ha messo fine al rapporto con le compagne prima che compissero i 26 anni di età.

Inoltre, Leonardo non ha mai frequentato prima una madre. Gigi Hadid ha una figlia di nome Khai, avuta dall’ex compagno Zayn Malik, cantante noto per essere stato un membro degli One Direction. Gigi ha partorito Khai settembre del 2020, ma la relazione con Malik è finita l’ottobre successivo dopo una lite del cantante con la suocera Yolanda Hadid.

Da allora, Gigi non ha frequentato nessuno in pubblico, concentrandosi sulla sua carriera di modella, lavoro che condivide con la sorella Bella Hadid, e sul lancio della sua nuova collezione di moda. Ad inizio agosto la supermodel ha infatti annunciato la nascita di ” Guest in Residence“, una linea di maglioni realizzati in cashmere.