Leonardo Bonucci papà per la terza volta, è nata Matilda

Cosa ne pensa l’autore

Marco Martorana - Normalmente queste notizie non mi interessano tantissimo, sono ovviamente contento per loro a livello umano, ma non mi appassiona tanto il gossip o simili. Quando si tratta di un calciatore però, la vita privata influenza anche il suo rendimento in campo, a chi più a chi meno. Ricordo benissimo Del Piero quando passò un periodo di crisi sportivo, culminato poi con la morte del padre e quel gol al Bari quasi catartico. Spero che la nuova arrivata non finisca nelle grinfie degli idioti che si sentono in diritto di insultare chiunque.