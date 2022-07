Leo Gullotta, la tragica notizia è arrivata in diretta Tv

Ascolta questo articolo

Tutti conoscono Leo Gullotta, noto attore e cabarettista italiano, che ha consegnato al mondo del cinema momenti indimenticabili all’interno dei suoi lavori. Ma come ogni persona sulla Terra anche Gullotta ha dovuto vivere alcuni drammi che lo hanno segnato in modo particolare. L’attore è l’ultimo di una famiglia molto numerosa. Alla stampa ha raccontato come il padre sia stato un punto di riferimento. L’uomo di professione faceva il pasticciere.

Ed è stato proprio il padre ad insegnarli il rispetto e l’amore per il prossimo, valori che Gullotta ha da sempre condiviso. Leo Gullotta ha spiegato che il papà, con parole semplici, gli spiegava che non bisogna esser avari di denaro. Nel 1995 ha parlato del suo rapporto con il padre all’interno della sua autobiografia “Mille fili d’erba”, ma non tutti sanno che nella sua vita ha trascorso un periodo affatto semplice. Vediamo che cosa gli è accaduto.

Leo Gullotta, “un dolore enorme”

Come si sa tutti noi nel corso della nostra esistenza dobbiamo fare i conti con situazioni che a volte possono essere spiacevoli, sicuramente una di queste situazioni sono i lutti improvvisi. Ognuno di noi ha dei brutti ricordi per quanto riguarda le persone care che sono decedute nel corso del tempo.

Non tutti sanno che Leo Gullotta ha dovuto subire un gravissimo lutto famigliare che ancora oggi lo segna profondamente. Si tratta della morte dell’amata sorella. Gullotta ne ha parlato diverso tempo fa nella trasmissione “Vieni da me” che era condotta da Caterina Balivo, Gullotta ha raccontato quei tristi momenti facendo commuovere anche la conduttrice.

“Una delle mie sorelle però ci ha lasciato purtroppo troppo presto per un’embolia. Allora non c’erano gli strumenti medici per salvarla” – così ha raccontato Leo Gullotta alla Balivo. Dal giorno in cui la sorella è scomparsa, non c’è giorno che l’attore non le rivolga un pensiero. Per l’attore dopo la perdita di sua sorella è cominciato un periodo molto delicato, e la situazione lo ha provato molto.