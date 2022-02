Tutti conoscono Leo Gullotta, noto attore e cabarettista italiano, che ha consegnato al mondo del cinema momenti indimenticabili all’interno dei suoi lavori. Ma come ogni persona sulla Terra anche Gullotta ha dovuto vivere alcuni drammi che lo hanno segnato in modo particolare. L’attore è l’ultimo di una famiglia molto numerosa. Alla stampa ha raccontato come il padre sia stato un punto di riferimento. L’uomo di professione faceva il pasticciere.

Ed è stato proprio il padre ad insegnarli il rispetto e l’amore per il prossimo, valori che Gullotta ha da sempre condiviso. Leo Gullotta ha spiegato che il papà, con parole semplici, gli spiegava che non bisogna esser avari di denaro. Nel 1995 ha parlato del suo rapporto con il padre all’interno della sua autobiografia “Mille fili d’erba”.

Gullotta: il grave lutto

Tra le persone che Gullotta ha amato durante la sua vita c’è sua sorella. Quest’ultima però è venuta a mancare ormai molti anni fa a causa di un malore. L’attore ha raccontato tempo fa questa circostanza anche alla trasmissione “Vieni da me”, che era condotta da Caterina Balivo. Un dolore troppo grande per Gullotta.

Dal giorno in cui la sorella è scomparsa, non c’è giorno che l’attore le rivolga un pensiero. Per l’attore dopo la perdita di sua sorella è cominciato un periodo molto delicato, e la situazione lo ha provato molto. “Una delle mie sorelle però ci ha lasciato purtroppo troppo presto per un’embolia. Allora non c’erano gli strumenti medici per salvarla” – così ha raccontato Gullotta.

Leo Gullotta è diventato famoso anche per aver doppiato Joe Pesci e nel 2011 ha avuto il ruolo di produttore accanto a Fabio Grossi nella realizzazione del film documentario “In arte Lilia Silvi”. Questo lavoro poi sarà premiato con il Nastro d’Argento come migliore documentario dedicato al cinema. Gullotta ha esordito in uno spettacolo andato in scena al teatro Bellini di Catania.