L’ennesima replica di Magalli ad Adriana Volpe: “Ho avuto problemi solo con lei”

Giancarlo Magalli e Adriana Volpe ci hanno abituato ad una vera e propria battaglia senza esclusione di colpi. A lungo insieme al timone del programma I fatti Vostri, da oltre due anni i due presentatori sono ai ferri corti, accusandosi vicendevolmente a suon di dichiarazioni piccate, esasperando i toni di una frattura che appare sempre più inconciliabile.

L’ennesimo capitolo della querelle che li vede contrapposti si è consumata nel weekend. A dare il via alle ostilità è stata Adriana Volpe per mezzo della sua partecipazione al programma Verissimo. Nel talk del sabato pomeriggio di Canale 5, la 46enne ex modella originaria di Trento ha precisato di essere cresciuta guardando i programmi di Magalli.

Quando ha però avuto modo di lavorare con lui, si è presto resa conto che l’idea che si era fatta del presentatore era sbagliata. Magalli non era la persona meravigliosa che si era sempre immaginata. Dopo il terzo anno in cui lavoravano insieme, il suo partner televisivo avrebbe iniziato a metterle i bastoni tra le ruote al solo fine di oscurarla. Nello specifico “tentava sempre di cambiare il team. Soffriva il fatto di dover condividere gli spazi”.

Sul punto Adriana Volpe è giunta alla conclusione che Magalli non la sopportasse e che il suo costante tentativo di cambiare le colleghe, seguiva un ben preciso disegno: far sì che il programma si identificasse con lui. Si spiega quindi perché a marzo 2017 sia stata definita una “rompi” dopo aver rivelato in trasmissione l’esatta età del conduttore. Da quel momento la loro battaglia è proseguita con tanto di denunce che la showgirl non ha intenzione di ritirare.

Magalli, come era logico aspettarsi, non è rimasto a guardare, ma ha prontamente risposto a mezzo Facebook. Qui ha ribadito che escludendo la sua carriera nel mondo del cinema e del teatro, in televisione ha avuto modo di lavorare con moltissime donne tra cui Raffaella Carrà, Enrica Bonaccorti, Simona Marchini, Milly Carlucci, Simona Ventura, Roberta Capua, Stefania Orlando, Vanessa Incontrada, Roberta Lanfranchi, Monica Leofreddi, Valeria Mazza, Heather Parisi e Paola Perego. Alla fine tralasciando qualche screzio con Heather Parisi, “Io sono sempre andato d’amore e d’accordo TRANNE UNA, cosa vi viene da pensare? Qual è la persona difficile? Io o quell’unica? Appunto. Buona domenica” ha concluso lasciando intendere che il vero problema non sarebbe da ricercare in lui, ma nella figura di Adriana Volpe.