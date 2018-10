Lele Spedicato, la dedica d’amore della moglie Clio Evans per l’anniversario di nozze: "Che sia un nuovo inizio"

Mentre Lele Spedicato, il celebre chitarrista della band salentina dei Negramaro, continua la sua battaglia contro la devastante emorragia cerebrale che lo ha colpito il 17 settembre scorso, la moglie Clio Evans pubblica una bellissima ed emozionante dedica d’amore per il marito nel giorno del loro primo anniversario di nozze.

Le nozze tra Lele e Clio è avvenuto infatti il 16 ottobre del 2017, una data che non poteva passare in sordina, tanto che Clio ha voluto comunque pubblicare un0immagine di quel giorno così bello ed importante per i due, un’occasione questa anche per ringraziare anche lo staff medico che si sta occupando del marito, così come i tanti amici e fan che giornalmente fanno sentire il loro sostegno e affetto.

La dedica d’amore di Clio per Lele Spedicato

Il celebre chitarrista dei Negramaro, Lele Spedicato, è stato colto da improvviso malore 17 settembre, quindi trasferito immediatamente all’ospedale Vito Fazzi dove gli è stata diagnosticata una grave emorragia cerebrale. Dopo settimane di prognosi riservata – che aveva destato non poca preoccupazione tra i familiari e tra i fan – il bollettino medico è cambiato, volgendo al meglio.

La settimana scorsa, infatti, il chitarrista è stato dichiarato fuori pericolo e i Negramaro hanno subito condiviso la bella notizia: “Dopo tre lunghe settimane, ora Lele è fuori pericolo, possiamo dirlo. Grazie a tutti quelli che lo hanno sostenuto in questa dura battaglia per la vita. Continuiamo così #forzalele” hanno gioito sui social“.

La mogie di Lele ha voluto fare il proprio omaggio al marito nel primo anniversario delle nozze, dedicandogli delle bellissime parole: “Un anno fa ci siamo promessi amore eterno. Lo rifarei altre mille volte amore mio” – dopo questo toccante inizio la Evans continua il suo post scrivendo – “La mia riconoscenza infinita va a Dio in primis e a tutto lo staff del reparto di rianimazione del Vito Fazzi di Lecce poi, per averti tirato fuori dal pericolo” – quindi prosegue con un sentito ringraziamento per gli amici di sempre – “Grazie a @negramaroofficial per la continua presenza e alle mie rocce Cocco e Michela, è proprio vero che l’amicizia è il balsamo della vita“.

Dopo aver ringraziato ancora una volta le tante persone che l’hanno sostenuta, Clio conclude con una emozionante riflessione: “Che sia un nuovo inizio!“.