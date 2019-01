Lele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro fa una sorpresa ai fan: prima apparizione dopo l’ictus

Lele Spedicato, il chitarrista della celebre band salentina dei Negramaro, è tornato a far parlare di sé dopo l’emorragia cerebrale che lo ha colpito il 17 settembre scorso, perché è apparso per la prima volta in pubblico in un video – poi pubblicato sul profilo social della band – al fianco dei suoi colleghi e amici musicisti.

La notizia del malore avuto da Lele Spedicato lo scorso settembre ha scosso il mondo musicale, che si è stretto tutto intorno alla famiglia del chitarrista, così come ai membri del gruppo musicale pugliese in attesa di un miglioramento delle condinzioni di salute del chitarrista, che insieme alla sua band ha fatto sognare l’Italia intera.

Lele Spedicato riappare in un video dopo l’ictus

I migliori auguri per il 2019 sono giunti proprio dai Negramaro che con un breve filmato pubblicato sui profili social della band ha voluto festeggiare con i propri fan l’arrivo del nuovo anno. Immagini uniche, davvero speciali, perché insieme alla band per la prima volta dopo l’ictus è riapparso anche l’amato chitarrista Lele Spedicato.

Per introdurre la bella sorpresa Giuliano Sangiorgi ha detto ai suoi colleghi: “Ci vorrebbe qualcosa di speciale e potente per fare gli auguri ai fan“, quindi l’inquadratura si sposta via via suigli altri componenti della band, fermandosi su Lele. Il chitarrista non solo si è mpostrato sorridente ed in perfetta salute, ma ha anche versato dello spumante ai suoi colleghi.

La band salentina, finalmente al completo, dice: “È stato un 2018 denso di storie bellissime, difficili, nuove, impegnative, condivise ed affrontate tutte sotto il segno dell’amicizia, quella vera che ci insegna, ancora una volta, che insieme agli altri i sogni si realizzano davvero“- quindi prosegue con – “Noi siamo qui a raccontarvelo, urlando con tutto il fiato che abbiamo in corpo, che sia per tutti un nuovo anno meraviglioso!“.