Lele Mora scopre di avere il cancro durante un’intervista: "È maligno"

Lele Mora ha iniziato il suo lavoro da agente dello spettacolo italiano assistendo la cantante Loredana Berté. Con il tempo ha iniziato ad allargare i suoi orizzonti, e sotto la “LM Managements“, lancia personaggi come Simona Ventura, Maria Teresa Ruta e l’ex-Presidente della Camera Irene Pivetti.

Il personaggio più discusso della sua scuderia è sicuramente Fabrizio Corona, con Lele Mora che ha dichiarato in più circostanze di aver avuto una relazione con l’ex paparazzo. In questa intervista a “Libero Quotidiano” infatti parla proprio di lui, rivelando purtroppo anche di avere un cancro maligno tra i polmoni ed i reni.

Le parole di Lele Mora

Prima della terribile scoperta sul suo stato di salute, Lele Mora ha parlato del suo periodo in carcere. Su questo argomento dichiara di essere stato molto spaesato durante la prima notte. Nonostante questo non nasconde di aver fatto tanti errori nel suo passato come tutti, ma ci tiene a sottlineare che la sua vita è esente di rimpianti.

Successivamente parla anche di Rocco Casalino, personaggio che ha fatto parte della sua agenzia. Lele Mora rivela di averlo preso sotto alla sua ala perché aveva visto del potenziale in lui durante la sua esperienza al Grande Fratello, ed ora sembra essere molto fiero che l’ex gieffino riesca a curare l’immagine dell’Onorevole Giuseppe Conte.

Il suo lavoro non sembra essere ancora finito, poiché dichiara: “Sto lavorando in Albania, Bulgaria e in Georgia. Mi sono arrivate queste proposte e le ho accettate”. Dichiara che in Italia al momento assiste solamente qualche personaggio, come Marco Carta.

Nell’ultima parte della sua intervista, arriva la chiamata del dottore in cui svela il verdetto dei suoi esami: “Il cancro è maligno ed è situato tra i polmoni ed i reni. Adesso farò quel che c’ è da fare. Ma non avrei voluto dare questo nuovo dispiacere ai miei figli, non se lo meritano”.