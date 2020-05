Lele Mora parla di Barbara D’Urso e Maria De Filippi

Lele Mora è noto per essere stato, uno degli agenti più famosi dei vip. Ha rappresentato personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, che per diversi anni grazie a lui, hanno cavalcato la cresta dell’onda. All’apice del successo, la sua carriera ha pian piano subito un declino, a causa di provvedimenti giudiziari sul suo conto, come la condanna per evasione fiscale, bancarotta fraudolenta e favoreggiamento della prostituzione, con una pena che Mora ha scontato presso l’associazione di Don Mazzi.

L’ex re dei manager vip è tornato a parlare e questa volta ha espresso il suo pensiero su due delle conduttrici più in vista del momento: Maria De Filippi e Barbara D’Urso. Attraverso una diretta Instagram condivisa con la pagina “Tvlo“, Mora ne ha approfittato per fare i complimenti alle due conduttrici, rivelando inoltre il segreto del successo di Maria De Filippi.

Stando alle parole di Lele, ci sarebbe la produttrice di Queen Mary dietro alla grandezza della conduttrice: “La sua capo progetto, la sua produttrice…Nessuno la conosce, ma è lei che rende grandi i suoi programmi…Che si chiama Sabina Gregoretti…Guarda cosa ha fatto lei di Maria? Quest’ultima è una grande esecutrice, ma dietro ha una persona di grande spessore“. L’ex agente dei vip, ha poi aggiunto che le due donne vivono in simbiosi e dunque la Gregoretti sarebbe una presenza fondamentale per la De Filippi.

Mora ha poi parlato della D’Urso e sulla conduttrice di “Pomeriggio Cinque” i complimenti si sono sprecati: “Ha una grande forza e capacità…Tutti la criticano, ma tutti la guardano…E’ una donna che lavora giorno e notte per i suoi programmi…Ha una grande costanza“. Parole di lode insomma, quelle espresse da Lele Mora nei riguardi della D’Urso, segno di stima da parte dell’ex agente dei vip.

Infine, il manager ha poi parlato di Simona Ventura e qui il discorso, rispetto alle altre due, è un pò cambiato. Mora e la Ventura hanno lavorato insieme per 15 anni, dopodiché il loro rapporto si è completamente interrotto e secondo il manager, Simona avrebbe perso il suo smalto iniziale. Attraverso la diretta Instagram inoltre, Lele non ha perso occasione per lanciare una frecciatina a “Super Simo”: “Senza di me non ha avuto più contratti grossi“.