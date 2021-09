Lele Mora attacca il GF Vip: "Uno show per morti di fame"

Negli ultimi giorni il “Grande Fratello Vip“, trasmissione in onda su Canale 5, sta ricevendo alcune critiche da parte dei vipponi. Tra i primi ad aizzare le polemiche troviamo Raz Degan, accostato alla sesta edizione del reality show, in cui ha definito il programma come una casa piena di spazzatura.

Sulle sue parole sono nate altre polemiche, poiché Davide Maggio ha affermato che l’attore non avrebbe mai rifiutato la proposta di prendere parte al programma ma avrebbe richiesto ben cinquecento mila euro per restare negli studi di Cinecittà solamente per quattro mesi. Questa voce viene confermata anche da Alfonso Signorini sul settimanale “Chi Magazine” mentre risponde alle dure critiche rilasciate da Raz Degan.

L’attacco di Lele Mora al GF Vip

Il famoso agente dello spettacolo, che ha curato tra i tanti anche l’immagine di Simona Ventura e Fabrizio Corona, cioè Lele Mora, ha rilasciato una intervista al settimanale “Nuovo TV” diretto da Riccardo Signoretti. Qui si parla anche della prossima edizione del “Grande Fratello Vip”, ove il personaggio televisivo fa capire di non essere proprio convinto dalle dinamiche dello show.

“Quello è uno show per morti di fame e di fama“ afferma Lele Mora che poi aggiunge di aver sempre vietato ai suoi assistiti di prendere parte al “Grande Fratello Vip” e questo sarebbe successo anche in tempi recenti: “C’è una cantante molto importante cui è stato chiesto di partecipare e io le ho detto: ‘Sei una donna di grande spessore, non hai niente da dire nella Casa, cerca di essere la rockstar di sempre e il successo arriverà'”.

Per il momento il nome di questa famosa cantante non viene svelata, ma Lele Mora ha fatto semplicemente intendere di essere poco interessato a mandare i suoi assisti in un reality show del genere. Questo però non sembra essere legato anche a “L’isola dei famosi”, poiché proprio Simona Ventura per anni è stata sia conduttrice che concorrente.