Leila Depina e Lapo Elkann, la nuova fiamma del rampollo mostra le sue curve sul super yacht

Dopo aver svelato la nuova fiamma di Lapo Elkann, il settimanale “Oggi.it” ci mostra in esclusiva le foto della fidanzata del rampollo di casa FCA e cioè di Leila Depina, 25 anni, originaria di Capo Verde e modella di professione.

La coppia è stata “pizzicata” durante una vacanza in Costa Azzurra, a bordo dello yacht super lusso di Lapo, dove la bellissima Leila mostrava le sue curve da urlo al rampollo, il quale è stato tanto criticato nel corso degli anni a causa della droga e delle frequentazioni con i transgenders.

Si è partiti dalle foto della coppia Elkann-Depina a Saint Moritz, dove i due non andavano oltre dei semplici baci ed abbracci, a queste foto recenti, in cui la bella modella creola si mette letteralmente a nudo per il suo Lapo a bordo dello yacht, mostrando il suo seno senza problemi.

Sembra proprio che il rampollo di casa FCA voglia fare sul serio con la bella modella creola e queste foto in Costa Azzurra ne sono l’ennesima prova. Ovviamente i due non pensavano di essere osservati dall’obiettivo di una macchinetta fotografica e quindi si sono completamente rilassati, godendosi la vacanza a bordo del super yacht e mettendosi letteralmente a nudo.

Alcuni hanno suggerito che la bella Leila somigli all’attrice hard Cecilia Lion, basta confrontarle in foto per capire la loro somiglianza, anche grazie ai capelli ricci e fluenti delle due donne ed all’abbronzatura.

Dopo le tante storie d’amore di Lapo, questa con Leila Depina sembrerebbe quella definitiva. I due infatti, da diverso tempo, sono avvistati in giro per il mondo e sembrano una coppia davvero affiatata. Alcuni testimoni vicini al rampollo di casa FCA dicono di non aver mai visto Lapo tanto innamorato e sono pronti a giurare che anche Leila lo sia.

Intanto Lapo Elkann continua la sua attività di imprenditore e manager, recandosi spesso negli USA per lavoro.