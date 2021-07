Lee Ryan dei Blue fa outing: "Sono bisessuale"

Lee Ryan era stato un idolo delle adolescenti ad inizio del millennio come uno dei membri della allora popolarissima boyband Blue. Il cantente ha oggi 38 anni ed ha fatto outing in seguito alle polemiche scaturite dopo il suo pesante attacco nei confronti di una Drag Queen sul tema dell’identità di genere.

Tutto è cominciato quando il cantante britannico ha postato qualche giorno fa sulle storie su Instagram la nota sarcastica: “Potrei iniziare ad identificarmi come un alieno / una stella / un seme / un bambino indaco. Qualsiasi cosa tranne che umano. Per favore rispettate la mia volontà“.

La Drag Queen Layla Zee Susan ha commentato facendo notare che il post poteva essere insensibile nei confronti dei fan dell’artista che avevano scelto di identificarsi come qualcosa al di fuori del binarismo di genere. Tanto è bastato per scatenare le ire del cantante, che ha contattato al Drag Queen in privato scrivendo: “Vaffa****o st***a. Questo ti offende?“.

La Drag Queen, sorpesa da un messaggio del genere, ha chiesto se per caso l’artista avesse subito un attacco hacker, al che Lee ha attaccato ancora più pesantemente scrivendo “No, solo non sopporto st***e con opinioni come te che pensano che il loro parere importi per me“. Dopo che la Drag Queen ha reso pubblico lo scambio di messaggi privati quando Ryan ha iniziato a fare minacce fisiche, Lee è andato sulla difensiva facendo outing.

“Sono bisessuale ed un mio compagno di band è gay, non mancherei mai di rispetto a qualcuno in qeusto modo. Di solito ignoro cose del genere, ma è come se qualcuno mi avesse chiamato razzista quando non lo solo. Duncan è sempre vestito in Drag ed è gay“. Il riferimento è a Duncan James, compagno di band dei Blue che ha fatto outing nel 2012 e che da allora spesso si esibisce vestito da donna.