Lea Michele ricorda Cory Monteith a 9 anni dalla morte della star di "Glee"

Sono passati nove anni quel giorno di luglio di nove anni fa in cui ci lasciava per sempre Cory Monteith, attore canadese diventato famoso in tutto il mondo grazie al ruolo del quarterback Finn Hudson, il protagonista della serie di culto “Glee” creata da Ryan Murphy. In occasione dell’anniversario della sua morte, Lea Michele ha voluto ricordare l’ex compagno.

Cory fu trovato morto nella sua stanza dell’Hotel Fairmont Pacific Rim di Vancouver il 13 luglio del 2013 a soli 31 anni. Quando l’attore non si presentò al checkout, il personale dell’albergo entrò nella sua stanza e ne rinvenne il corpo senza vita. L’autopsia stabilì che Monteith era morto a causa di un mix letale di eroina e alcool che non gli lasciò scampo.

Pochi mesi prima, ad Aprile del 2013, Cory era uscito da un centro di riabilitazione. Il coroner stabilì che anche il suo tentativo di abbandonare le droghe avesse contribuito alla sua scomparsa, abbassando il suo livello di tolleranza. Quando l’attore ricominciò a fare uso di sostanze, il quantitativo che prima della riabilitazione consumava abitualmente lo portò invece alla morte.

All’epoca della sua scomparsa, Monteith frequentava la sua co-star di “Glee” Lea Michele, interprete nella serie di Rachel Berry. In occasione dell’anniversario della tragica scomparsa del suo ragazzo, l‘attrice 35enne ha postato un tributo per lui una storia di Instagram, pubblicando una immagine di lei e Cory, felici e sorridenti, mentre giravano un episodio dello show a New York City nel 2011. La foto era accompagna da un semplice cuore rosso.

Lea e Cory iniziarono a frequentarsi nel 2012 fino alla scomparsa di lui nel 2013. L’attrice è oggi sposata a Zandy Reich dal 2019, ed ha partorito il suo primo figlio Ever Leo ad Agosto del 2020. Due anni fa, nel settimo anniversario della morte di Cory, fu ritrovato il corpo della co-star di “Glee” Naya Rivera, interprete di Santana Lopez, scomparsa alcuni giorni prima in un lago della California mentre cercava di salvare il figlio dall’annegamento.