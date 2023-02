Le star di "Trono di Spade" Kit Harington e Rose Leslie aspettano un secondo figlio

Ascolta questo articolo

Kit Harington e Rose Leslie diventeranno presto nuovamente genitori. A confermarlo è stato lo stesso attore 36enne, che, durante una intervista nella puntata di venerdì del Tonight Show condotto da Jimmy Fallon, ha rivelato al pubblico che sua moglie è attualmente in dolce attesa del loro secondo figlio.

La notizia arriva a poco più di due anni dalla nascita del loro primo figlio, dopo che a settembre del 2020 la coppia confermò la notizia della gravidanza, seguita a febbraio del 2021 da quella dell’arrivo del bambino, un maschio. L’attore ha detto al presentatore che suo figlio “sta per subire lo shock della sua vita: il fatto che sta per avere un fratello o una sorella“, al che Jimmy Fallon gli ha offerto una stretta di mano di congratulazioni.

“Sono terrorizzato“, ha aggiunto l’attore. “Sai, con il primo bambino sei come a camminare sulle nuvole e ballare attraverso i campi di margherite per nove mesi, beh, almeno per l’uomo è così. Ma questa volta, il confronto con la realtà è arrivato molto prima. Diventi pratico molto velocemente“.

Quando Fallon gli ha chiesto cosa ne pensa il bambino dell’arrivo del neonato Harington ha rivelato che non pensa che suo figlio abbia “ancora afferrato del tutto il concetto“. “Stiamo cercando di prepararlo”, spiega l’attore, “indichiamo la pancia di Rose e diciamo: ‘Il bambino della mamma.’ E lui indica la sua pancia e dice: “Il mio bambino’“.

Kit e Rose si sono incontrati per la prima volta durante le riprese della seconda stagione de “Il Trono di Spade” quando hanno interpretato gli amanti Jon Snow e Ygritte. Mentre la loro relazione non è durata sul piccolo schermo, i due fecero il loro debutto insieme sul tappeto rosso nel 2016. Nel giugno 2018 si sono sposati con una cerimonia romantica nella chiesa di Kirkton of Rayne in Scozia.