Le sorelle Selassié pronte a ritornare in TV: l’indiscrezione

Le sorelle Selassié sono state le protagoniste della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Oltre alla vincitrice Jessica, che si porta a casa un sostanzioso montepremi a casa, pure Clarissa e Lulù si stanno facendo notare sui social network e non solo.

Per esempio partendo proprio da Clarissa l’ex vippona si ritrova ancora al centro dell’attenzione per la sua presunta storia con Barù che attualmente stenta a decollare. Tuttavia negli ultimi giorni ha rilasciato un’intervista a “Isola party” rivelando di essersi presa una cotta nei confronti di Alessandro Iannoni, concorrente de “L’isola dei famosi”. Più riservata Lulù che, almeno per il momento, esce di rado in TV e si sta godendo semplicemente la storia d’amore con Manuel Bortuzzo in cui hanno deciso di andare a convivere.

Il futuro delle sorelle Selassié

Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni riportate dal settimanale “Vero Tv” diretto da Giuseppe Lamanna, per le tre principesse le porte del piccolo schermo non sarebbero completamente chiuse. Difatti, sulle colonne della rivista, si legge come Sky stia pensando di offrire a Lulù, Jessica e Clarissa un documentario sulla loro vita.

In questa notizia, riportata testualmente anche da “Blog Tivvù“, si legge che i preparativi sarebbero già in atto ed il documentario dovrebbe andare in onda ad autunno. Ovviamente ci si trova ancora nel campo delle indiscrezioni, ma il fatto che Jessica, Clarissa e Lulù non abbiano ancora smentito questa notizia che sta facendo il giro di tutti i social viene presa da molti come un indizio.

Tra l’altro Clarissa, in un post su Instagram di marzo, ha rivelato di voler ancora continuare a lavorare in TV e le idee non mancherebbero: “Ci saranno nuovi progetti che affronterò da sola e altri con le mie sorelle. Non vedo l’ora! Pronta per un nuovo capitolo della mia vita, finalmente dopo tanto tempo mi sento felice ed è tutto merito vostro. Siete indispensabili”.