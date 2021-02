Le prime parole di Giulia Salemi dopo il GF Vip: "Ho vinto con me stessa"

Nell’ultimo televoto al “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ad Antonella Elia e Pupo, abbiamo assistito a un televoto tutto al femminile composto da Stefania Orlando e Giulia Salemi. Ad aver la peggio è però l’italo persiana che ottiene solamente il 46%, mentre Stefania il 54%.

L’addio della giovane ragazza ha suscitato molte critiche tra i fan della trasmissione, che non hanno apprezzato la decisione degli autori di sospendere il televoto via web a causa di alcuni problemi tecnici. I tanti utenti di Twitter, per ricordare le gesti della Salemi nella casa, hanno lanciato l’hashtag “#graziegiulia” che si trova in tendenza da circa 24 ore.

Giulia Salemi parla del GF Vip

Con un lungo post scritto su Instagram l’ex concorrente di “Pechino Express” ha voluto fare un bilancio della sua avventura nella casa del “Grande Fratello Vip”. La ragazza fa capire di volersi far scivolare addosso tutte le critiche ricevute sul web in questi mesi siccome da questa esperienza vuole ricordarsi solamente le cose belle.

Ecco le parole di Giulia su Instagram: “Voglio portare con me solo le cose belle e farmi scivolare addosso le cose che mi fanno star male. A che serve ora parlare delle cose dette o scritte da altri, a che serve parlare di televoto, a che serve sottolineare gli errori di lui o di lei, a che serve dire che gli autori potevano fare o dire?… a nulla. Forse a far pensare ancora a qualcuno che faccio la vittima… quindi anche no”.

La Salemi ha poi voluto sottolineare di aver ormai messo alle spalle il gioco e che da oggi vuole pensare più alla vita reale. Molto probabilmente nel suo futuro dovrebbe esserci anche Pierpaolo Pretelli, attualmente concorrente del “Grande Fratello Vip”, ove entrambi hanno stretto un forte legame nella casa.

Nelle ultime righe del suo post di IG, nonostante non faccia nessun nome, sembrano essere dedicate proprio all’ex velino di “Striscia la notizia”: “Io ho vinto con me stessa. Ho vinto con le persone che mi volevano e mi vogliono ancora bene ed ho vinto con quelle nuove che non mi conoscevano. Ho vinto il rispetto di un uomo, la sua complicità, le sue attenzioni, le sue carezze, la sua passione, il suo amore”.

Il post è diventato immediatamente virale nel giro di pochi minuti, in cui si possono leggere dei commenti di sostegno da parte di Alessia Marcuzzi, Martina Hamdy e i suoi ex compagni di avventura Giacomo Urtis, Filippo Nardi, Maria Teresa Ruta e Sonia Lorenzini.