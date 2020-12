le pesanti frasi di Filippo Nardi, il web chiede provvedimenti

Filippo Nardi è un personaggio televisivo molto seguito, da poco tempo ha iniziato il suo persorso nella casa del “Grande fratello VIP” ma purtroppo alcuni suoi atteggiamenti non sono piacuti al pubblico da casa. L’uomo avrebbe pronunciato frasi sessiste nei confronti delle partecipanti e ciò non è passato inosservato. Molti utenti del moldo del web chiedono provvedimenti e la qualifica del concorrente.

In una delle sue tante affermazioni di poco gusto, Filippo Nardi avrebbe ipotizzato la nascita di un nuovo reality dal titolo “chi vuole essere fecondata”. A riguardo l’uomo avrebbe affermato “Una di voi, tiriamo a sorte che viene fecondata e rimane incinta e bisogna capire chi è il padre.” Poi avrebbe aggiunto “Questa settimana su chi vuol essere fecondata abbiamo Sonia Lorenzini’. Poi partorisci qui in diretta. Doniamo dei geni e fecondiamo tutti noi uomini incluso te Tommaso e anche Malgioglio, fecondiamo una di loro che partorisce qui in diretta e dobbiamo indovinare chi è il padre.”

Subito Sonia Lorenzini e Dayane Mello hanno chiesto all’uomo di smettere di dire certe frasi. Questa però è solo una delle tante affermazioni fatte dall’uomo, il web infatti, ha fatto notare che il concorrente avrebbe espresso opinioni negative su Maria Teresa dicendo che secondo lui la donna sarebbe una borderline con problemi di psicosi. In un altro episodio che riguarda la Ruta, l’uomo avrebbe detto “Sembra di stare ad Amsterdam. Quelle due sono in sconto, quella invece ha più esperienza”, in questo caso il concorrente guardava le ragazze che stavano in giardino.

Ci sarebbe un altro episodio ritenuto volgare sempre rivolto verso Maria Teresa Ruta. Filippo Nardi avrebbe detto “quanto mi pagate se teabaggo la Ruta?”. Questo episodio è stato ritenuto molto grave poiché la Ruta dormiva ignara di tutto ciò, altri concorrenti presenti ridevano e nessuno ha preso le difese della donna. Zelletta avrebbe pensato solamente al gioco, infatti, avrebbe detto all’uomo che così facendo li avrebbero eliminati. Nardi ha continuato dicendo “io andrei sul teabag però bisogna farlo in due o tre, almeno”.

Sul web è nato l’hashtag #fuorinardi per chiedere provvedimenti e la squalifica del concorrente. Anche Lucia Bramieri si è espressa sull’accaduto dicendo che l’uomo meriterebbe di uscire. Molti sono gli utenti che criticano il comportamento di tutti i concorrenti presenti alla scena perché nessuno ha difeso Maria Teresa Ruta.