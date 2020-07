Le nozze di Federica Panicucci, l’indiscrezione

Mentre si godono una meritata vacanza in Versilia, Federica Panicucci insieme al suo compagno Marco Bacini sono i protagonisti delle principali indiscrezioni sulle riviste di gossip. Molti anni sono passati da quando la Panicucci ha trovato l’amore con l’imprenditore Marco Bacini, un uomo davvero speciale per la presentatrice.

Infatti, a più riprese sembra che la donna provi davvero un nutrito affetto per il suo compagno, tanto che di recente ha persino affermato: “Questo uomo ha qualcosa di fuori dal comune, è una persona d’altri tempi ed è capace di starmi vicino in un modo che non avevo mai sperimentato prima…“. Completamente innamorata di Marco, sembra che i due stiano iniziando ad accarezzare l’idea di convolare a nozze.

Bocche cucitissime sulla data delle nozze, ma alcuni amici molto vicini alla coppia si sono aperti al settimanale Nuovo che, di fatto, ha riportato delle indiscrezioni molto interesssanti. Non solo il matrimonio ci sarà ma, nonostante non ci sia ancora una data precisa, pare che le nozze della Panicucci si svolgeranno durante la primavera del 2021.

Il matrimonio non sarebbe altro che una coronazione di un amore che oramai dura da molti anni, tanto che Marco è riuscito anche a farsi amare dai figli della Panicucci, avuti dal suo ex Mario Fargetta. A tal proposito infatti il settimanale scrive: “L’imprenditore milanese ha saputo conquistare anche Sofia e Mattia, i figli nati dal matrimonio della presentatrice con il suo ex…“.

Tante sono le foto in cui sono presenti Federica e Marco che vengono sempre immortalati con il sorriso stampato in faccia, segno che i due, nonostante gli anni trascorsi insieme, stanno vivendo un vero momento d’oro dal punto di vista amoroso, ed hanno tutte le migliori intenzioni di voler sugellare questo amore con un anello al dito, dichiarandosi amore eterno.