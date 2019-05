Le Iene, Nadia Toffa preoccupa i suoi numerosi fan durante l’ultima puntata: "Era strana!"

Nadia Toffa continua a dimostrare la sua forza e la sua tenacia nonostante la terribile malattia che l’ha colpita a dicembre 2017 mentre si trovava a Trieste per un servizio. Nonostante tutto, la giornalista bresciana si è sempre dimostrata dolce e con il sorriso anche durante le tante sedute di chemioterapia alle quali è obbligata a sottoporsi, tenendo sempre e costantemente aggiornati i suoi numerosi fan su Instagram.

Quel sorriso contagioso, Nadia, lo ha sfoggiato anche durante l’ultima puntata de Le Iene in onda domenica 5 maggio 2019 ma qualcosa non sembra aver convinto i telespettatori da casa e gli utenti del web. Già nei giorni scorsi, Nadia aveva confidato di aver subito un problemino alla mano sinistra ma il suo comportamento durante la diretta ha allarmato tutti.

Moltissimi fan della Iena e utenti del web, si sono infatti riversati sui social per dire la loro sull’atteggiamento di Nadia che a tanti è sembrato “strano”. Alcuni si sono anche lamentati del suo tono di voce troppo alto, acuto e che in certi momenti è sembrato alquanto fastidioso tanto che hanno altresì ipotizzato che tutto questo potesse derivare dal fatto che la Iena è malata di cancro commentando con “Mi si stringe il cuore”.

Nadia Toffa però, come sempre, non ha perso tempo per salutare, come sempre, i suoi numerosi follower su Instagram che da anni la seguono imperterrita. “Buongiorno amici carissimi. Ieri è stata una puntata davvero speciale. Buona giornata a tutti. Tra poco si inizia a lavorare. Stamattina dormito un pochino di più visto l’ora in cui ho finito di lavorare. Baci solari. Un Grazie speciale a chi mi rende carina“ ha infatti sottolineato Nadia.

Per il momento la stessa Toffa non ha voluto rispondere a tali provocazioni ma non è detto che, in tutta sincerità, lo faccia nei prossimi giorni. Nel frattempo la giornalista bresciana continua imperterrita non solo con le cure per combattere il cancro ma anche con la sua presenza nelle puntate de Le Iene.