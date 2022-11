Ascolta questo articolo

Elenoire Ferruzzi è stata una delle concorrenti della settima edizione del “Grande Fratello Vip”, il reality show in onda su Canale 5. Purtroppo per l’icona del mondo LGBT l’avventura nella Casa più spiata d’Italia non è stata per nulla fortunata, a causa di alcuni scivoloni fatti dapprima contro Marco Bellavia e successivamente con Nikita Pelizon.

Un’avventura segnata anche delle critiche ricevute sui social network, ove Elenoire ha dichiarato di aver ricevuto numerose offese sia nei suoi confronti che sulla propria famiglia. Archiviata questae sperienza, la Ferruzzi rilascia un’intervista a “Le Iene”, in cui parla per la prima volta della cifra spesa per rifarsi tutta.

Elenoire Ferruzzi parla dei suoi ritocchini

“Per i zigomi sui 6-7mila euro“ ha esordito Elenoire nella trasmissione di Italia 1 per poi aggiungere: “Labbra? Ora non mi ricordo, ho perso il conto. Più o meno altri 7mila euro. Il seno l’ho rifatto cinque volte: ogni volta ho speso 10mila euro. Con il lato B ho chiuso il cerchio spendendo 15mila euro. Per il tutto ho speso circa 200mila euro“.

Replica anche agli haters, che l’attacano per aver fatto troppi cambiamenti al suo fisico: “Voi non avete capito una cosa… Sono io che voglio essere esattamente come sono! Io quando mi guardo allo specchio mi amo, voi non lo so visto che rompete tanto le pa**e!”.

In una delle primissime chiacchierate fatte all’interno del “Grande Fratello Vip” Elenoire Ferruzzi ha rivelato che lei si è praticamente sentita salvare la vita grazie alla chirurgia estetica: “Il mio nome di battesimo era Massimo, ma Massimo ed Elenoire sono praticamente la stessa persona. Io ero esattamente una bambina in un corpo sbagliato. Non volevo che la mia vita fosse una bugia e me ne sono sempre fregata altamente del giudizio altrui”. In quella circostanza parlò anche delle sue unghie, dichiarando che si tratta della massima espressione della propria libertà.