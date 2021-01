Le gravi accuse di Taylor Mega a Elisabetta Gregoraci: l’ex di Briatore ha violato la legge?

Ancora polemiche per Elisabetta Gregoraci, che questa volta è stata accusata addirittura di aver violato la legge. Nella parte dell’accusatrice vediamo una delle sue “nemiche” storiche, la modella e influencer Taylor Mega. Non tutti sanno che tra le due donne ci sono dei trascorsi poco piacevoli risalenti a quando la Mega aveva un flirt con l’ex marito di Elisabetta, Flavio Briatore (ai tempi la coppia era già separata).

Stando a quanto la modella ha raccontato tempo fa da Barbara d’Urso, lei e la Gregoraci si erano incontrate per caso nella hall di un hotel a Milano; non appena l’aveva riconosciuta, l’ex lady Briatore aveva cominciato a urlarle contro, offendendola in maniera pesante. I motivi non sono chiari, ma pare si trattasse di gelosia nei confronti di Briatore; non era chiaro però perché Elisabetta ne fosse ancora gelosa, visto che erano separati.

Taylor Mega attacca Elisabetta Gregoraci: “Per lei niente quarantena”

E Taylor Mega in questi giorni si è “vendicata” scagliandosi duramente contro la gieffina. Su Instagram, la biondissima modella ha fatto notare come lei, tornata da poco da Dubai, sia a casa a fare la quarantena, mentre Elisabetta Gregoraci – anche lei di ritorno dagli Emirati Arabi, dove si è concessa una breve vacanza con l’ex marito e il loro figlio Nathan Falco – è andata a Roma e si è recata addirittura nello studio del Grande Fratello Vip 5.

Sempre Taylor Mega, si è dunque chiesta se chi faceva le storie Instagram contro di lei per via del viaggio a Dubai, oggi le fa anche su Elisabetta, che non mettendosi in quarantena avrebbe addirittura violato la legge. Nell’ultimo DPCM, infatti, sono molto chiare le regole per chi si reca in un Paese extra-europeo. Tuttavia la modella avrebbe ragione se la Gregoraci risiedesse in Italia, ma no è così.

La show-girl calabrese ha la residenza a Montecarlo, dove vive anche l’ex marito, ed è tenuta a seguire le leggi del Principato di Monaco, che a differenza di quelle italiane non prevedono la quarantena per chi rientra dagli Emirati Arabi. La Gregoraci, inoltre, è a Roma solo di passaggio, per lavoro, dunque non è tenuta a osservare le regole che valgono per il resto degli italiani. Anche se ha fatto sapere su Instagram di essersi sottoposta a tampone come chiunque entri negli studi di Cinecittà.