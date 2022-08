Le Donatella, la confessione a Le Iene: "La prima volta? L’abbiamo fatto insieme.."

Ascolta questo articolo

Chi segue il mondo dello spettacolo conoscerà sicuramente le cantanti Silvia e Giulia Provvedi, da tutti note con il nome di Le Donatella. Si tratta di una delle coppie di artisti più famose in Italia, e la stessa Silvia è nota per aver avuto una love story con l’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona. La storia tra i due è purtroppo naufragata. Silvia Provvedi è anche una ex gieffina, e proprio in una intervista dichiarò che a lei piaccono gli uomini “belli e tenebrosi” mentre sua sorella Giulia preferirebbe uomini con un temperamento più estroverso e solare.

Entramne sono giovanissime e davanti hanno ancora tutta la vita, nonostante questo hanno già ottenuto grandissima visibilità anche a causa delle loro vicende personali. Proprio diverso tempo fa le due hanno raccontato dei particolari molto personali e a dir poco “piccanti” sulla propria vita sentimentale e privata. Vediamo di cosa si tratta.

“L’abbiamo fatto insieme…”

Le Donatella hanno quindi deciso di raccontarsi diverso tempo fa in una intervista per la stampa nazionale, in particolare alla trasmissione Le Iene. Le due non si sono mai nascoste, affermando di avere avuto un bellissimo rapporto personale da sempre, e per questo hanno anche condiviso alcune esperienze molto significative. Le due giovani cantante hanno anche confessato che la sera della loro prima volta sarebbe stata la stessa.

Dinanzi a questa notizia i fan sono rimasti di stucco, anche perchè non si sarebbero mai aspettati che le due cantanti avessero avuto un momento intimo praticamente nello stesso arco temporale, a riprova di quanto il loro rapporto sia stretto e pieno di complicità anche nella vita di tutti i giorni, e non solo nel mondo musicale.

“L’abbiamo fatto la stessa sera, senza saperlo, con due ragazzi che erano amici. Ce lo siamo dette il giorno dopo. Però non ci siamo mai scambiate i fidanzati, anzi in fatto di uomini abbiamo gusti molto diversi” – così hanno confessato a loro tempo Le Donatella a Le Iene. Nel corso della loro vita comunque le due hanno detto di “no” spesso a proposte indecenti o comunque contro la morale.