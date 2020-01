Le dieci donne più influenti del 2019

Il portale web di gossip e programmi tv “Novella 2000” ha stilato una classifica delle dieci donne più influenti che maggiormente hanno influenzato il 2019. All’interno della classifica vi è spazio per diverse donne: cantanti, modelle, attrici e influencers.

Nella classifica troviamo la cantante Jennifer Lopez, candidata a numerosi premi quali: Migliore attrice non protagonista ai Golden Globe, agli Independent Spirit Awards per il suo ultimo successo cinematografico “Le ragazze di Wall Street – Business Is Business”, film del 2019 scritto e diretto da Lorene Scafaria. Nel corso dell’anno appena trascorso Jennifer Lopez ha fatto inoltre uscire la sua ultima fragranza: “Promise”.

Un anno indimenticabile anche per Beyoncè. La cantante ha dato voce al personaggio di Nela e cantato la colonna sonora del film di animazione “Il re Leone”. Nel 2019 è inoltre uscito un documentario sulla piattaforma di streaming online Netflix chiamato “Homecoming”.

Tra le cantanti una menzione va fatta anche a Taylor Swift, tra le più amate ed ascoltate del 2019 e a Lady Gaga che nell’anno appena trascorso ha vinto numerosi premi grazie alla sua recitazione nella pellicola “A star is born”. Belen Rodriguez è indubbiamente una delle donne del mondo dello spettacolo maggiormente seguita in Italia e grande notorietà ha acquisito nel corso del 2019 l’influencer Taylor Mega.

Delle donne che hanno conquistato l’attenzione del pubblico grazie alla partecipazione in una serie televisa sono sicuramente Ester Expósito, Carla nella serie di Netflix “Elitè” e Úrsula Corberó, Tokio nella serie di Netflix “La casa di carta”. Impossibile non nominare Chiara Ferragni, l’influencer ed imprenditrice digitale ha infatti pubblicato proprio nel 2019 un documentario dedicato alla sua vita e alla sua carriera “Chiara Ferragni – Unposted”.

Giulia De Lellis nel corso del 2019 ha invece pubblicato il suo primo libro per Mondadori “Le corna stanno bene su tutto – Ma io stavo meglio senza”, tra i più venduti in Italia e presto tradotto anche in altri Paesi.