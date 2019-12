Le coppie vip più chiacchierate del 2019: un bilancio

Stiamo ormai giungendo alla fine del 2019 e, come ogni anno, è tempo di bilanci. In particolare, oggi è tempo di tirare le somme dei nuovi amori che durante quest’anno ci hanno fatto emozionare. Sono tantissime infatti, le coppie che si sono formate nel corso dell’ultimo anno.

Come sappiamo, il focus del gossip si è concentrato su Giulia De Lellis, la quale all’inizio dell’anno aveva dato avvio ad un flirt con Irama. In seguito sembrava essersi ravvicinata al dj Andrea Damante e solo successivamente, durante l’estate, sembra aver trovato la felicità accanto al attuale compagno Ianone, ex fidanzato di Belen Rodriguez. E, se solitamente a destare più scalpore era proprio lei, Belen, quest’anno Giulia con i suoi numerosi scandali può indossare la corona di “reginetta” del gossip al suo posto.

A dominare il 2019 è stata anche la sorprendente coppia formata da Elodie e Marracash. Contro ogni previsioe, i due cantanti si sono incontrati e si sono innamorati l’uno dell’altra mentre giravano il video per “Margarita”, una delle canzoni più amate dell’estate.

A far parlare di sè è stato anche Francesco Monte che dopo aver terminato la storia con Giulia Salemi, cominciata nell’autunno del 2018 nella Casa del Grande Fratello Vip, già durante l’ultima estate è stato visto in compagnia della modella Isabella de Candia, la sua partner attuale.

Benji e Fede poi, da protagonisti della musica, sono stati durante l’ultimo anno anche al centro del gossip. Le relative protagoniste femminili erano Bella Thorne un’attrice e cantante statunitense, conosciuta per lo più per ruoli all’interno di un programma televisivo per ragazzi in onda su Disney Channel, e la showgirl Paola Di Benedetto. In particolare la relazione con Paola di Benedetto è stata duramente messa alla prova durante l’estate, a seguito di un tradimento da parte di lui. La ragazza però, innamorata, ha deciso di dargli una seconda possibilità e di perdonarlo.