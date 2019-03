Le ceneri di Luke Perry sono state sparse nella sua fattoria nel Tennessee

Sono trascorse due settimane dalla morte improvvisa di Luke Perry. Il celebre Dylan McKay, l’affascinante e tenebroso protagonista di Beverly Hills 90210 scomparso all’età di 52 anni, come previsto dalle sue ultime volontà è stato cremato.

L’attore che aveva fatto girare la testa a milioni di ragazzine sparse in tutto il mondo, aveva infatti rilasciato la volontà di essere cremato in caso di morte. A rilanciare la news è stato il sito americano di gossip TMZ, che ha altresì aggiunto altri dettagli su quella che è stata la cerimonia funebre di uno dei più grandi divi degli anni ‘90.

Lui che era entrato nei panni di un personaggio tanto bello quanto dannato, aveva chiesto che le sue ceneri fossero sparse nella sua fattoria di Venleer, nel Tennessee. Qui, non lontano dalla città di Nashville, si è svolta una cerimonia in forma strettamente privata alla quale hanno partecipato i parenti e gli amici più stretti.

Come da sue disposizioni, dopo il funerale che si è tenuto nel più stretto riserbo lo scorso lunedì 11 marzo, le ceneri sono state sparse nei 380 acri della sua tenuta che aveva acquistato nel 1995. Il noto portale ha poi confermato la causa della morte, attribuibile ad una ischemia cerebrovascolare.

Allo stesso tempo è stata anche rivelata un’altra notizia: Luke Perry era in procinto di sposarsi con Wendy Madison Bauer, la sua attuale compagna con cui faceva coppia da oltre un decennio. I due avevano anche scelto la data del matrimonio, fissata per il prossimo 17 agosto. In merito erano già pronte le cartoline in stile save the date, che sarebbero state inviate a breve per preannunciare le nozze. Per TMZ con queste card i futuri sposi preavvisavano di non prendere impegni per quella data, impegnandosi a trasmettere in un secondo momento gli inviti ufficiali. La tragica scomparsa ha però cancellato i loro piani, gettando nello sconforto la fidanzata che ha però voluto ringraziarlo per gli 11 anni e mezzo trascorsi insieme, un periodo che non ha avuto difficoltà a definire come il più felice della sua vita.