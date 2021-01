Laura Pausini tifa per i "Gregorelli", ma la verità è un’altra

La famosa cantante romagnola, Laura Pausini, da sempre è molto attiva sui social, da un lato per aggiornare costantemente i suoi fan sulla sua vita quotidiana e sui suoi progetti futuri lavorativi, da un altro per commentare le continue vicende legate al mondo del gossip e non solo. Di recente si apprende infatti di un commento fatto dalla cantante, in risposta a un post riguardante l’ipotetica coppia composta da Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli.

I fan della coppia, che in maniera affettuosa hanno chiamato “Gregorelli“, si sono molto estasiati a leggere quel commento della Pausini, compiaciuti del fatto che non solo la donna segua le vicende legate al gossip del “Grande Fratello Vip” ma che addirittura caldeggi per la coppia. In realtà però le cose non stanno esattamente così.

Come in molti sanno infatti, durante la corrente edizione del GF Vip, l’ex velino Pierpaolo Pretelli ha avuto modo di stringere un rapporto che andava quasi oltre l’amicizia con la showgirl Elisabetta Gregoraci; un rapporto dal quale i tanti fan hanno sperato potesse nascere qualcosa di davvero bello, ma a quanto pare non è accaduto.

Ad oggi infatti tra i due protagonisti di questa vicenda regna solo un bellissimo rapporto di amicizia, tanto che lo stesso Pierpaolo si è molto avvicinato nella casa a Giulia Salemi, creando infatti il nomignolo di “Prelemi“. Ritornando alla questione della Pausini, sembra che la cantante abbia così commentato un post fatto da Andrea Zenga, riportato da un fan: “Eppure non è così…“. Il post in questione riportava invece la seguente affermazione: “Giulia ha la storia con Pier, non uscirà mai“.

La verità è che la risposta di Laura non è per nulla veritiera, in quanto questa risposta riporta a qualche anno fa, quando un utente aveva pubblicato un post che dichiarava chi fosse realmente meritevole di essere conosciuto a livello internazionale, e tra questi nomi l’utente ha affermato che vi erano artisti di gran lunga più meritevoli di Laura Pausini. Da qui la risposta succitata. Ecco quindi risolto il mistero del commento.