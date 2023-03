Laura Pausini sposa Paolo Carta: dopo 18 anni insieme, le pubblicazioni

Avevano programmato di sposarsi nel 2021, ma a causa dell’inaspettata pandemia di Covid-19 si sono trovati costretti, così come tante altre coppie hanno dovuto fare, ad annullare i loro progetti. Laura Pausini e Paolo Carta sembrano adesso volerci riprovare, e convoleranno presto a nozze.

La notizia arriva direttamente dal sito del Comune di Roma, dove risulta residente Paolo, e di Castel Bolognese, dove risulta residente Laura, dove sono state apparse le pubblicazioni ufficiali delle nozze, obbligatorie in Italia per legge per convalidare un matrimonio. La coppia non ha commentato ufficialmente la diffusione della notizia.

Laura e Paolo celebreranno il loro amore in una cerimonia nuziale dopo aver trascorso ben 18 anni insieme. La famosa cantante italiana ed il suo chitarrista e produttore artistico iniziarono infatti a frequentarsi a marzo del 2005. Carta, che ha 10 anni più di Laura, all’epoca era sposato con Rebecca Galli, con la quale condivide tre figli (Jader, nato nel 1995, Jacopo, nel 1996, e Joseph nel 2000). La coppia si separò nel 2006, mentre il divorzio arrivò nel 2012.

Insieme a Paolo, Laura è diventata mamma. Dopo aver annunciato il 15 settembre 2012, durante i raduno ufficiale del suo fan club, di essere incinta, la cantante ha dato alla luce l’8 febbraio 2013 la loro unica figlia, una bambina per la quale la coppia scelse il nome Paola Carta. “Il suo nome è l’unione dei nostri nomi e simbolo del nostro amore“, dissero, annunciando l’arrivo della bambina.

Non è al momento stato rivelato il giorno nel quale si svolgeranno nozze, ma si suppone che possano avvenire prima del tour previsto per quest’anno da Laura. L’amata cantante tornerà infatti nelle piazze e negli stadi di tutto il mondo a partire dal prossimo giugno, per celebrare i 30 anni di carriera dalla sua vittoria al Festival di Sanremo con “La Solitudine” nel 1993.