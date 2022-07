Laura Pausini sotto effetto dell’alcol, ubriaca e fuori controllo: soccorsa dalla figlia

Ascolta questo articolo

Laura Pausini è una delle cantanti italiane più famose nel mondo, dalla vittoria del Festival di Sanremo del 1993 con il brano ‘La solitudine’ il suo successo è stato inarrestabile, tanto da varcare i confini nazionali. Si stima abbia venduto in tutto il mondo più di 70 milioni di dischi, ottenendo riconoscimenti internazionali tra i quali spicca il Golden Globe.

Di recente la nota cantante si è concessa un po’ di relax in barca con degli amici, facendosi ritrarre piuttosto ‘euforica’. Su Tik Tok ha pubblicato un video di un momento della serata in cui è parsa piuttosto allegra, complice probabilmente la presenza del vino rosso sulla tavolata. Per farla ‘ricomporre’ alla fine è giunta in ‘soccorso’ la figlia: ecco cosa si vede.

Il video inedito

Nelle ultime ore sta spopolando sul web un video pubblicato sui social dalla celebre cantante, girato durante un momento di grande euforia. Laura Pausini si trovava in vacanza in Sardegna insieme alla figlia ed al marito Paolo Carta. L’occasione era una cena in barca con gli amici, dove si nota infatti una bella tavolata in cui non manca del buon vino.

Probabilmente la Pausini ha alzato un po’ il gomito e gli effetti sono ben visibili, l’artista ride in modo incontrollabile senza riuscire neppure a parlare.Dopo aver pubblicato il video, la cantante ha spiegato di essere astemia e che l’alcol non riesce proprio a reggerlo: “Avevo bevuto mezzo bicchiere di vino rosso mischiato con l’acqua”. Per una volta ha deciso di concedersi una serata un po’ sopra le righe’, lasciandosi andare completamente alla leggerezza.

Il video è piaciuto molto ai suoi followers che per la prima volta hanno potuto apprezzare la loro artista preferita in vesti inedite. In molti hanno commentato di subire gli stessi effetti al primo goccio di vino, sta di fatto che raramente la cantante si era fatta ritrarre in queste ‘condizioni’.