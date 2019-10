Laura Pausini si confessa a cuore aperto: "Ecco perché adesso sono un po’ meno cesso"

In tempi di social, anche i personaggi famosi abbassano la guardia e rivelano, a cuore aperto, alcune delle loro insicurezze e fragilità. Sembra incredibile ma è vero: Laura Pausini avrebbe una scarsa autostima. E sentirlo dire dalla lei in persona è forse l’unico modo per crederci.

Sul suo profilo personale di Instagram, l’affermata cantautrice 45enne ha parlato chiaro e, rivolgendosi ai propri fan, ha sottinteso di non godere di grande autostima. Sebbene sul palco Laura Pausini dia sempre un’immagine perfetta di sé, quando smette di cantare e risponde ai commenti dei suoi affezionati followers, esce allo scoperto mostrando sfiducia e insicurezza.

Anche se il mondo dello star system è pregno di personaggi famosi che sembrano baciati dalla fortuna e che hanno un’alta considerazione di sé, la 45enne di Faenza ha scoperto le carte in tavola e, udite udite, avrebbe rivelato di necessitare l’ausilio di make-up artist e hair stylist per avere un aspetto più gradevole.

Nonostante i suoi look glamour e la fama internazionale, Laura Pausini ha confessato pubblicamente di avere molte insicurezze, apostrofando se stessa con toni poco carini. La sua spiazzante dichiarazione è scaturita in seguito ai commenti lusinghieri dei suoi followers: “Che bella quando sei scollata (sei bella sempre), anche se so che ti preferisci coperta”. “Che splendore!”, “Wooow che look strepitoso!!! Ma Paolo non è geloso di tanta bellezza?”, si sono domandati i suoi ammiratori.

“Sei stupenda in questa foto”, “Ma possibile che diventi sempre più bella?” incalzano gli instagramers. Ma ecco che giunge tempestiva la replica della cantante: “Quando ero più piccola mi truccavo e pettinavo da sola. Da quando c’è qualcuno che mi aiuta sono un po’ meno cesso”. Attraverso la sua manifesta esplicitazione, l’artista romagnola ha tolto la maschera, palesando un certo grado di umanità e dimostrando ai suoi ammiratori di non aver una personalità narcisista, costruita e altezzosa.