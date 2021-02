"Laura Pausini picchiata dal compagno": dichiara la D’Eusanio e viene denunciata

Quando, poche ore fa, Alda D’Eusanio ha detto alle colleghe nella Casa del Grande Fratello Vip 5 che Laura Pausini verrebbe “riempita di botte” dal compagno Paolo Carta, in rete si è scatenato il putiferio. L’ennesima gaffe della giornalista, che negli scorsi giorni aveva già sparato a zero su Maria De Filippi e sul programma di Rai 1 “La Vita in Diretta” (dal qualche qualche anno fa era stata cacciata), è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso.

La querela da parte della famosa cantante e del suo compagno è praticamente certa (anche perché la coppia ha una bambina – Paola, che ha appena 7 anni – da tutelare) e c’è la concreta possibilità che anche il GF Vip 5 decida di dissociarsi pubblicamente da queste affermazioni squalificando la D’Eusanio. Quest’ultima, da parte sua, sembra non comprendere la gravità di quanto detto.

Cristiano Malgioglio scrive un tweet in difesa di Laura Pausini

A comprenderlo sono stati i social, che sono insorti in difesa di Laura Pausini e delle calunnie dette su di lei e su Carta, ed è stato l’amico Cristiano Malgioglio, che poco fa su Twitter ha pubblicato un post a dir poco furioso. Pur senza mai fare il nome di Alda D’Eusanio, è palese che il cantautore siciliano ce l’abbia con lei. “Ho sempre detestato e non mi piacciono gli insulti gratuiti”, ha esordito ‘Queen Malgy’, come lo chiamano i suoi fan.

“Se c’e’ una coppia felice innamorata e meravigliosa nel mondo dello spettacolo è quella di Laura Pausini con il suo compagno Paolo” ha proseguito l’ex gieffino. Che ha poi concluso: “Un bacio a te Laura”. Parole che pesano come macigni, quelle di Malgioglio, cui seguiranno di certo le dichiarazioni di altri personaggi del mondo dello spettacolo e della canzone, nonché amici della cantante e del suo storico compagno.

E chi meglio di loro, che conoscono e frequentano la coppia nel privato, possono sapere che si tratta solo di menzogne infondate e anche un po’ perfide? Il pensiero va anche a Paola, la figlia della coppia: nessun bambino dovrebbe infatti udire terribili falsità sul conto dei genitori.