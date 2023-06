Laura Freddi commenta la separazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

La notizia sulla separazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli ha preso un po’ alla sprovvista tutti, nonostante l’anticipazione rilanciata da “Dagospia” nelle scorse settimane. Difatti i diretti interessati, dopo le notizie su una presunta crisi, avevano fatto un video in cui smentivano categoricamente le voci sul loro conto.

L’intervista al magazine “Vanity Fair” rilasciata dall’ormai ex coppia però conferma le indiscrezioni: “Non riuscivo più a vivere con entusiasmo alcune delle cose che fanno parte di un rapporto di coppia” ha rivelato la Bruganelli per poi aggiungere: “Da quando è morto mio padre, poi, ho proiettato il legame che avevo con lui su Paolo, il quale così è diventato un amico, un confidente”.

Paolo Bonolis, ovviamente con un pizzico di dispiacere, ha accettato il cambiamento dei sentimenti di Sonia Bruganelli, rivelando che non sempre le cose vanno come si desiderano. Infine l’opinionista del “Grande Fratello Vip” non esclude un ritorno di fiamma nel prossima futuro, anche se al momento il loro pensiero è focalizzato soprattutto sulla loro famiglia e sul lavoro.

Le dichiarazioni a caldo di Laura Freddi

Ovviamente la notizia della separazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli ha infiammato il mondo delle cronache rose. In merito ha voluto dire la sua anche Laura Freddi che, intervistata da Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno” su Rai 1, svela di essere molto dispiaciuta per come sono andate le cose tra Paolo e Sonia. “Sono persone molto intelligenti. Hanno una forte complicità, al di là dell’amore che li ha uniti per tanti anni” ha rivelato Laura Freddi come riportato testualmente dal sito “Fanpage”.

Ha poi aggiunto: “Credo che dovranno proteggere la loro famiglia, che è la cosa più importante. Mi dispiace, però. Conosco bene Paolo e negli ultimi anni ho conosciuto meglio Sonia. Mi dispiace. Come ogni coppia che si separa, lascia sempre un po’ l’amaro in bocca. Sono rapporti lunghi. Anche il pubblico si affeziona a queste coppie famose”. Laura Freddi ha avuto un importante relazione con Paolo Bonolis tra il 1991 e il 1996, in cui insieme hanno lavorato anche in televisione conducendo, nel ’93, il programma estivo “Belli freschi”.